Cronograma de pago de pensiones ONP para octubre 2026: inicia cobro hoy, viernes 2 de octubre por apellidos

¡La espera terminó para miles de pensionistas! HOY, viernes 2 de octubre comienza el pago de las pensiones de la ONP, por lo que los jubilados ya pueden revisar si les corresponde cobrar hoy, de acuerdo con la inicial de su apellido. Conoce la fecha exacta y organiza sus gastos sin contratiempos.

ONP adelanta cronograma de octubre 2026: inició el pago para pensionistas

El cronograma de pagos de octubre 2026 se adelantó y hoy, 2 de octubre, cobrarán los beneficiarios que tenganla inicial del apellido paternode A-C. Revisa el calendario completo del Banco de la Nación, identifica tu fecha de cobro y toma nota del día en que podrás acceder a tu pensión.

Apellidos A-C: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Apellidos D-L: lunes 5 de octubre

lunes 5 de octubre Apellidos M-Q: martes 6 de octubre

martes 6 de octubre Apellidos R-Z: miércoles 7 de octubre

El pago de pensiones ONP inicia este viernes 2 de octubre, según el cronograma.

¿Por qué se adelantó el pago para pensionistas ONP en octubre 2026?

El pago de las pensiones de la ONP en octubre de 2026 fue adelantado debido a la modificación del cronograma establecida mediante la Resolución Viceministerial N.° 0011-2026-EF/11.01. Esta disposición permitió ajustar las fechas de pago para los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.° 19990.

Según la norma, la decisión responde a la ocurrencia de situaciones imprevistas que podrían afectar la atención oportuna de los pagos a los pensionistas. Por ello, la ONP adelantó las fechas previstas para octubre, con el objetivo de facilitar que los jubilados reciban su pensión en las fechas establecidas en el nuevo cronograma.

Cronograma de pensiones ONP: ¿Cómo puedo ver mi constancia de pago?

¿Necesitas comprobar que ya recibiste tu pensión? Puedes consultar, descargar e imprimir tu constancia de pago de manera sencilla a través de la plataforma virtual de la ONP:

Ingresa a onpvirtual.pe

Dirígete a la sección "Cobro pensión"

Selecciona la opción "Quiero ver mis constancias de pago"

Luego, coloca tu tipo y número de documento de identidad junto con tu clave virtual para acceder a la información.

Una vez dentro de la plataforma, selecciona en el menú la opción "Ver mis constancias de pago" y podrás revisar el documento correspondiente al mes que necesitas. Si prefieres realizar el trámite de manera presencial, también tienes la posibilidad de solicitar tu constancia directamente en los Centros de Atención de la ONP.