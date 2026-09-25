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Cronograma pago ONP de octubre 2026: ¿cuándo cobran los pensionistas de la ley 19990 en el Banco de la Nación?

Conoce las fechas del cronograma de pagos ONP de octubre 2026 y descubre cuándo podrán cobrar su pensión los jubilados de la Ley 19990 en el Banco de la Nación.

Angie De La Cruz
Revisa el cronograma de pago de octubre 2026 para pensionistas ONP de la ley 19990.
Revisa el cronograma de pago de octubre 2026 para pensionistas ONP de la ley 19990. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) bajo el régimen del Decreto Ley N.° 19990 ya pueden estar atentos al próximo cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2026. Como cada mes, el depósito de las pensiones se realiza de manera ordenada según el calendario establecido, por lo que conocer la fecha exacta permitirá a los beneficiarios planificar con anticipación el retiro de su dinero.

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En esta nota te contamos las fechas previstas para el pago de octubre, además de los detalles que debes tener en cuenta para disponer de tu pensión de forma segura y sin contratiempos mediante las oficinas a nivel nacional del Banco de la Nación y pagos a domicilio. Revisa cuándo cobras.

Cronograma ONP para pago de pensiones en octubre 2026

Revisa a continuación cómo está distribuida la programación para octubre 2026 y cuándo inician los depósitos para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990:

  • Apellidos A-C: lunes 7 de octubre
  • Apellidos D-L: viernes 9 de octubre
  • Apellidos M-Q: lunes 12 de octubre
  • Apellidos R-Z: martes 13 de octubre
ONP

Los pensionistas ONP del Decreto Ley N.º 19990 cobrarán desde el miércoles 7 de octubre.

Por otro lado, los pensionistas que reciben su pago mediante la modalidad de pago a domicilio deberán tener en cuenta que la entrega de sus pensiones de octubre de 2026 está programada del jueves 15 al sábado 24 de octubre. Durante este periodo, los beneficiarios podrán recibir el dinero directamente en el domicilio registrado, de acuerdo con la programación correspondiente.

Para quienes prefieran retirar su pensión personalmente con DNI, el cobro puede realizarse mediante cajeros automáticos, agentes autorizados o ventanillas del Banco de la Nación, además de otras entidades financieras como BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, según la opción elegida por cada pensionista.

Horario de atención del Banco de la Nación

Si vas a cobrar tu pensión ONP del mes de octubre 2026 o a realizar otro tipo de trámite, ten en cuenta que el Banco de la Nación cuenta con horarios que pueden variar según el tipo y la ubicación de cada agencia:

  • Las agencias tipo 1 y 2 atienden de lunes a viernes, de 8.15 a. m. a 5.00 p. m., y los sábados de 9.15 a. m. a 1.00 p. m.;
  • Las agencias tipo 3 tienen un horario de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.30 p. m.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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