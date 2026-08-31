Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones

El cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026 ya establece las fechas en que los trabajadores y pensionistas del sector público recibirán sus depósitos. Los abonos se realizarán de manera escalonada, por lo que es importante revisar el grupo al que pertenece cada beneficiario antes de acudir a una agencia.

Primer día de remuneraciones del Sector público en septiembre 2026

El primer depósito para los trabajadores incluidos en el cronograma de pagos del Banco de la Nación está programado para el jueves 17 de septiembre. En esta primera fecha figura el sector Educación, junto con otras entidades públicas.

El Banco de la Nación publicó el cronograma de pagos de septiembre de 2026 para trabajadores públicos y pensionistas.

¿Cuál es el cronograma de pagos del Banco de la Nación en septiembre de 2026?

El cronograma de pagos del Banco de la Nación 2026 contempla el depósito de remuneraciones para trabajadores de distintas entidades estatales. Estas son las fechas previstas para septiembre de 2026:

Jueves 17 de septiembre : Educación, universidades, Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego y Energía y Minas.

: Educación, universidades, Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego y Energía y Minas. Viernes 18 de septiembre : Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Lunes 21 de septiembre : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec. Martes 22 de septiembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

El cronograma de pagos del sector público 2026 también comprende determinados pagos periódicos y no remunerativos, incluidos los correspondientes a trabajadores CAS, practicantes y otros beneficiarios contemplados en la normativa vigente.

Primer día de pago de pensiones en septiembre de 2026

El cronograma de pagos de pensiones 2026 también contempla fechas específicas para los beneficiarios del Decreto Ley N.° 20530 y del Decreto Ley N.º 19990. Para los pensionistas del Decreto Ley N.º 20530, el primer depósito será el viernes 11 de septiembre. Los siguientes pagos se efectuarán el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre, según la entidad de procedencia.

En el caso de los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, administrados por la ONP, los depósitos se realizarán según la primera letra del apellido paterno:

A-C : lunes 7 de septiembre.

: lunes 7 de septiembre. D-L : martes 8 de septiembre.

: martes 8 de septiembre. M-Q : miércoles 9 de septiembre.

: miércoles 9 de septiembre. R-Z : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. El pago a domicilio está previsto entre el lunes 14 y miércoles 23 de septiembre.

¿Cuál es el horario de atención del Banco de la Nación?

El Banco de la Nación atiende generalmente de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 5:00 p. m. Algunas agencias cuentan con un horario extendido, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. Los sábados, determinadas oficinas atienden de 9:15 a. m. a 1:00 p. m.

Los horarios pueden variar según la agencia. Por ello, antes de acudir a una sede, se recomienda verificar el horario de atención. De esta manera, los beneficiarios podrán organizar mejor sus trámites y el cobro de su pensión o remuneración.