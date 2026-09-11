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Temblor en Perú HOY, 11 de septiembre de 2026, EN VIVO: magnitud y EPICENTRO del último sismo, según el IGP

Revisa el informe del IGP sobre el último sismo registrado hoy, 11 de septiembre, con detalles de su magnitud, epicentro y profundidad. ¡A estar preparados!

Melanni Miranda
Temblor en Perú HOY, 11 de septiembre de 2026: IGP comparte últimos reportes.
Temblor en Perú HOY, 11 de septiembre de 2026: IGP comparte últimos reportes. | Composición Líbero / Melanni Miranda / GEMINI
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Perú presenta una actividad sísmica constante, lo que hace que la ciudadanía esté al tanto de los últimos reportes oficiales y tomar precauciones adecuadas frente a los movimientos telúricos en el país. Este viernes 11 de septiembre del 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha proporcionado datos sobre los temblores ocurridos, incluyendo detalles sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y las áreas afectadas. Aquí más información.

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Temblor HOY, viernes 11 de septiembre EN VIVO: epicentro del sismo en Perú, según el IGP

10:17
11/9/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 11/09/2026 07:18:19
  • Magnitud: 3.8
  • Profundidad: 15km
  • Latitud: -16.49
  • Longitud: -72.02
  • Intensidad: II-III Vitor
  • Referencia: 9 km al O de Vitor, Arequipa - Arequipa
10:15
11/9/2026

Bienvenidos

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los sismos registrados en Perú HOY, viernes 11 de septiembre de 2026. Conoce la magnitud y epicentro del último temblor.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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