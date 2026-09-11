Perú presenta una actividad sísmica constante, lo que hace que la ciudadanía esté al tanto de los últimos reportes oficiales y tomar precauciones adecuadas frente a los movimientos telúricos en el país. Este viernes 11 de septiembre del 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha proporcionado datos sobre los temblores ocurridos, incluyendo detalles sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y las áreas afectadas. Aquí más información.

Temblor HOY, viernes 11 de septiembre EN VIVO: epicentro del sismo en Perú, según el IGP 10:17 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 11/09/2026 07:18:19

Magnitud: 3.8

Profundidad: 15km

Latitud: -16.49

Longitud: -72.02

Intensidad: II-III Vitor

Referencia: 9 km al O de Vitor, Arequipa - Arequipa 10:15 Bienvenidos Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los sismos registrados en Perú HOY, viernes 11 de septiembre de 2026. Conoce la magnitud y epicentro del último temblor.