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Temblor en Perú este sábado 12 de septiembre de 2026: magnitud y EPICENTRO del último sismo, según el IGP
Entérate todo sobre el último temblor en Perú: dónde ocurrió, qué magnitud tuvo, a qué profundidad se registró y qué intensidad alcanzó, según los reportes del IGP.
¿Ya tienes tu mochila de emergencia lista? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un seguimiento constante de la actividad sísmica en el país. Este sábado 12 de septiembre de 2026, se registró un sismo, y en esta nota de Líbero EN VIVO te brindamos un informe detallado y actualizado sobre los últimos movimientos telúricos. Aquí podrás conocer el epicentro, la magnitud, la profundidad y la intensidad del último temblor, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada y preparada.
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