¿Ya tienes tu mochila de emergencia lista? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un seguimiento constante de la actividad sísmica en el país. Este sábado 12 de septiembre de 2026, se registró un sismo, y en esta nota de Líbero EN VIVO te brindamos un informe detallado y actualizado sobre los últimos movimientos telúricos. Aquí podrás conocer el epicentro, la magnitud, la profundidad y la intensidad del último temblor, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada y preparada.