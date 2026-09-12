La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) desarrolla este domingo 13 de septiembre el Examen General de Admisión correspondiente al proceso 2027-1. La evaluación está dirigida a los postulantes a las distintas carreras de la universidad, con excepción de Medicina. Posteriormente, los aspirantes podrán consultar sus resultados y conocer si obtuvieron una vacante.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia realizará su examen de admisión. Conoce los detalles aquí.

¿Cuándo se realizará el examen de admisión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 2027-1?

El Examen General de Admisión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), correspondiente al proceso 2027-1, se realiza este domingo 13 de septiembre de 2026. La evaluación está dirigida a los postulantes de todas las carreras, excepto Medicina Humana. De acuerdo con el cronograma oficial, las entrevistas están programadas para los días 15 y 16 de septiembre.

Medicina Humana : el examen de admisión para esta carrera está programado para el 17 de enero de 2027.

: el examen de admisión para esta carrera está programado para el 17 de enero de 2027. CEPU II: esta modalidad también forma parte del proceso de admisión 2027-1. Sus exámenes se realizarán el 20 de septiembre, 25 de octubre y 29 de noviembre de 2026.

Resultados del examen de admisión Cayetano Heredia 2027-1: link de consulta

Los resultados del examen de admisión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia podrán consultarse a través de los canales oficiales de la universidad. Para conocer sus resultados, los postulantes deben ingresar al portal de admisión de la UPCH y seleccionar la opción correspondiente.

La página oficial de admisión

Quienes rindieron hoy el Examen de Admisión UPCH deben estar atentos a la publicación oficial de los resultados para verificar si obtuvieron una vacante.

¿Cuántos puntos necesito para ingresar a la Universidad Peruana Cayetano Heredia?

La UPCH no establece un único puntaje mínimo que garantice el ingreso a todas las carreras. El resultado depende de factores como la carrera elegida, las vacantes disponibles y el desempeño de los postulantes. Por ello, no existe una cifra universal de puntos que asegure una vacante. Los postulantes deben revisar las condiciones específicas establecidas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia para su proceso de admisión.

En el caso de Medicina, el proceso es independiente dentro del periodo 2027-1. Su Examen General de Admisión está programado para el 17 de enero de 2027, por lo que no forma parte de la evaluación realizada el 13 de septiembre.