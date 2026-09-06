La Universidad Nacional de Piura (UNP) se prepara para recibir a miles de jóvenes que participarán en el Examen de Admisión Ordinario 2026-II, programado para este domingo 6 de septiembre. En total, 4560 postulantes rendirán la evaluación con la expectativa de conseguir una de las 446 vacantes disponibles para las 36 carreras profesionales que ofrece la casa superior de estudios.

¿A qué hora será el examen de admisión UNP 2026-II?

Para esta jornada, la UNP habilitará las puertas 1, 3 y 4 del campus universitario, cuyo ingreso estará permitido desde las 6:00 a. m. Los accesos permanecerán abiertos hasta las 8:45 a. m., por lo que se recomienda a los postulantes acudir con suficiente anticipación.

La evaluación comenzará a las 9:00 a. m. y está previsto que culmine a las 11:30 a. m., según informó el director de Admisión de la UNP, Dr. Juan Tantaruna Ocsas. Debido a la cantidad de postulantes, las autoridades exhortaron a los participantes a organizar su llegada para evitar inconvenientes durante el ingreso.

Consulta la puerta de ingreso del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II.

Ver los resultados del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II

Después de que se lleve a cabo la evaluación, la Universidad Nacional de Piura publicará oficialmente los resultados. Los postulantes podrán ingresar al portal de resultados de admisión de la UNP y buscar la información correspondiente al Examen Ordinario 2026-II para verificar si alcanzaron una de las vacantes.

Resultados del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II: ingresa aquí

Es importante tener en cuenta que los resultados del proceso 2026-II de la la Universidad Nacional de Piura estarán disponibles después de la evaluación y una vez que sean publicados oficialmente por el centro educativo. La hora de publicación aún no está confirmada, pero se estima que sería entre las 6 y 7 de la noche.

¿Cuántas vacantes ofrece la UNP para el proceso 2026-II?

Para el Examen de Admisión Ordinario 2026-II, la Universidad Nacional de Piura ha dispuesto un total de 446 vacantes para sus 36 carreras profesionales. Esto significa que los 4560 postulantes competirán por los cupos disponibles en las diferentes especialidades que forman parte de la oferta académica de la institución.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Piura?

Ciencias Administrativas

Administración

Agronomía

Agronomía

Ingeniería Agrícola

Ciencias Contables y Financieras

Ciencias Contables y Financieras

Economía

Economía

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Minas

Ingeniería Geológica

Ingeniería de Petróleo

Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial

Ingeniería Pesquera

Ingeniería Pesquera

Zootecnia

Ingeniería Zootecnia

Medicina Veterinaria

Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Estomatología

Obstetricia

Psicología

Ciencias Sociales y Educación

Historia y Geografía

Lengua y Literatura

Educación Inicial

Educación Primaria

Ciencias de la Comunicación

Derecho y Ciencias Políticas

Derecho

Ciencias

Matemática

Física

Ciencias Biológicas

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Estadística

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil

Arquitectura