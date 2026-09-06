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Examen de admisión ordinario UNP 2026-II: LINK para ver resultados y si alcanzaste una de las vacantes

Los postulantes podrán consultar los resultados y lista de ingresantes del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II luego de rendir la prueba. Accede al link.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Examen de Admisión 2026-II de la UNP realizado este domingo 6 de septiembre.
Revisa los resultados del Examen de Admisión 2026-II de la UNP realizado este domingo 6 de septiembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Universidad Nacional de Piura (UNP) se prepara para recibir a miles de jóvenes que participarán en el Examen de Admisión Ordinario 2026-II, programado para este domingo 6 de septiembre. En total, 4560 postulantes rendirán la evaluación con la expectativa de conseguir una de las 446 vacantes disponibles para las 36 carreras profesionales que ofrece la casa superior de estudios.

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¿A qué hora será el examen de admisión UNP 2026-II?

Para esta jornada, la UNP habilitará las puertas 1, 3 y 4 del campus universitario, cuyo ingreso estará permitido desde las 6:00 a. m. Los accesos permanecerán abiertos hasta las 8:45 a. m., por lo que se recomienda a los postulantes acudir con suficiente anticipación.

La evaluación comenzará a las 9:00 a. m. y está previsto que culmine a las 11:30 a. m., según informó el director de Admisión de la UNP, Dr. Juan Tantaruna Ocsas. Debido a la cantidad de postulantes, las autoridades exhortaron a los participantes a organizar su llegada para evitar inconvenientes durante el ingreso.

Examen de admisión UNP

Consulta la puerta de ingreso del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II.

Ver los resultados del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II

Después de que se lleve a cabo la evaluación, la Universidad Nacional de Piura publicará oficialmente los resultados. Los postulantes podrán ingresar al portal de resultados de admisión de la UNP y buscar la información correspondiente al Examen Ordinario 2026-II para verificar si alcanzaron una de las vacantes.

  • Resultados del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II: ingresa aquí

Es importante tener en cuenta que los resultados del proceso 2026-II de la la Universidad Nacional de Piura estarán disponibles después de la evaluación y una vez que sean publicados oficialmente por el centro educativo. La hora de publicación aún no está confirmada, pero se estima que sería entre las 6 y 7 de la noche.

¿Cuántas vacantes ofrece la UNP para el proceso 2026-II?

Para el Examen de Admisión Ordinario 2026-II, la Universidad Nacional de Piura ha dispuesto un total de 446 vacantes para sus 36 carreras profesionales. Esto significa que los 4560 postulantes competirán por los cupos disponibles en las diferentes especialidades que forman parte de la oferta académica de la institución.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Piura?

Ciencias Administrativas

  • Administración

Agronomía

  • Agronomía
  • Ingeniería Agrícola

Ciencias Contables y Financieras

  • Ciencias Contables y Financieras

Economía

  • Economía

Ingeniería Industrial

  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Informática
  • Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Minas

  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería de Petróleo
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial

Ingeniería Pesquera

  • Ingeniería Pesquera

Zootecnia

  • Ingeniería Zootecnia
  • Medicina Veterinaria

Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Estomatología
  • Obstetricia
  • Psicología

Ciencias Sociales y Educación

  • Historia y Geografía
  • Lengua y Literatura
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Ciencias de la Comunicación

Derecho y Ciencias Políticas

  • Derecho

Ciencias

  • Matemática
  • Física
  • Ciencias Biológicas
  • Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
  • Estadística

Ingeniería Civil

  • Ingeniería Civil

Arquitectura

  • Arquitectura
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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