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Examen de admisión ordinario UNP 2026-II: LINK para ver resultados y si alcanzaste una de las vacantes
Los postulantes podrán consultar los resultados y lista de ingresantes del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II luego de rendir la prueba. Accede al link.
La Universidad Nacional de Piura (UNP) se prepara para recibir a miles de jóvenes que participarán en el Examen de Admisión Ordinario 2026-II, programado para este domingo 6 de septiembre. En total, 4560 postulantes rendirán la evaluación con la expectativa de conseguir una de las 446 vacantes disponibles para las 36 carreras profesionales que ofrece la casa superior de estudios.
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¿A qué hora será el examen de admisión UNP 2026-II?
Para esta jornada, la UNP habilitará las puertas 1, 3 y 4 del campus universitario, cuyo ingreso estará permitido desde las 6:00 a. m. Los accesos permanecerán abiertos hasta las 8:45 a. m., por lo que se recomienda a los postulantes acudir con suficiente anticipación.
La evaluación comenzará a las 9:00 a. m. y está previsto que culmine a las 11:30 a. m., según informó el director de Admisión de la UNP, Dr. Juan Tantaruna Ocsas. Debido a la cantidad de postulantes, las autoridades exhortaron a los participantes a organizar su llegada para evitar inconvenientes durante el ingreso.
Consulta la puerta de ingreso del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II.
Ver los resultados del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II
Después de que se lleve a cabo la evaluación, la Universidad Nacional de Piura publicará oficialmente los resultados. Los postulantes podrán ingresar al portal de resultados de admisión de la UNP y buscar la información correspondiente al Examen Ordinario 2026-II para verificar si alcanzaron una de las vacantes.
- Resultados del Examen de admisión ordinario UNP 2026-II: ingresa aquí
Es importante tener en cuenta que los resultados del proceso 2026-II de la la Universidad Nacional de Piura estarán disponibles después de la evaluación y una vez que sean publicados oficialmente por el centro educativo. La hora de publicación aún no está confirmada, pero se estima que sería entre las 6 y 7 de la noche.
¿Cuántas vacantes ofrece la UNP para el proceso 2026-II?
Para el Examen de Admisión Ordinario 2026-II, la Universidad Nacional de Piura ha dispuesto un total de 446 vacantes para sus 36 carreras profesionales. Esto significa que los 4560 postulantes competirán por los cupos disponibles en las diferentes especialidades que forman parte de la oferta académica de la institución.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Piura?
Ciencias Administrativas
- Administración
Agronomía
- Agronomía
- Ingeniería Agrícola
Ciencias Contables y Financieras
- Ciencias Contables y Financieras
Economía
- Economía
Ingeniería Industrial
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias
- Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Minas
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería de Petróleo
- Ingeniería Química
- Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial
Ingeniería Pesquera
- Ingeniería Pesquera
Zootecnia
- Ingeniería Zootecnia
- Medicina Veterinaria
Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Estomatología
- Obstetricia
- Psicología
Ciencias Sociales y Educación
- Historia y Geografía
- Lengua y Literatura
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Ciencias de la Comunicación
Derecho y Ciencias Políticas
- Derecho
Ciencias
- Matemática
- Física
- Ciencias Biológicas
- Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
- Estadística
Ingeniería Civil
- Ingeniería Civil
Arquitectura
- Arquitectura
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