La Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNSLG) se prepara para recibir este domingo 6 de septiembre a los postulantes que participarán en el Examen de Admisión 2026 correspondiente a las sedes de Nasca y Chincha. La evaluación se desarrollará desde las 8:00 a. m., por lo que la institución recordó a los jóvenes la importancia de acudir con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos.

¿Cuándo y dónde será el Examen de Admisión UNSLG 2026?

El Examen de Admisión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga para las sedes de Nasca y Chincha se realizará este domingo 6 de septiembre de 2026, a partir de las 8:00 a. m.

Para los postulantes de Nasca , la evaluación se realizará en la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia , ubicada en la avenida La Cultura s/n, Zona Bizambra , frente a EMAPAVITSA.

, la evaluación se realizará en la , ubicada en la , frente a EMAPAVITSA. En el caso de los postulantes de Chincha, el examen tendrá como sede la Institución Educativa Emblemática Santa Ana, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte s/n, Chincha Alta.

Información sobre el examen de admisión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

Resultados Examen de Admisión UNSLG 2026: LINK oficial

Los resultados del Examen de Admisión UNSLG 2026 y la lista oficial de ingresantes de las sedes de Nasca y Chincha serán publicados por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga una vez culminado el proceso de evaluación y realizado el procesamiento correspondiente.

Consulta los resultados oficiales: dale clic aquí

¿Qué deben llevar los postulantes al examen de la UNSLG?

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga informó que los postulantes deberán acudir al examen portando únicamente los siguientes elementos:

DNI vigente en físico o C4.

Carné de postulante.

Lápiz 2B.

Borrador.

Sacapuntas o tajador.

¿Qué objetos están prohibidos en el examen de admisión?

La UNSLG también recordó que no estará permitido ingresar con determinados objetos al local donde se desarrollará la prueba. Entre ellos se encuentran:

Celulares.

Relojes.

Lentes oscuros.

Gorras.

Aretes.

Pulseras.

Chalinas.

Cuadernos.

Mochilas.

Por ello, se recomienda a los postulantes acudir únicamente con los materiales indispensables para rendir la evaluación.