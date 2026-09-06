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UNASAM resultados del Examen de Admisión Extraordinario 2026-II: revisa lista de ingresantes y puntaje obtenido
Conoce el horario y requisitos para rendir la prueba de la UNASAM, así como dónde consultar la lista de ingresantes y los puntajes obtenidos tras la evaluación.
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) realizará este domingo 6 de setiembre el Examen de Admisión Extraordinario 2026-II, dirigido a los postulantes de las modalidades Tipo II y Tipo III. La evaluación se desarrollará en la Ciudad Universitaria de Shancayán, y posteriormente, se podrán revisar los resultados mediante el enlace que te compartiremos en esta nota.
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El horario de ingreso será de 6:30 a. m. a 8:30 a. m., por la puerta N.° 2 de la Ciudad Universitaria de Shancayán. La institución enfatizó que no se permitirá el ingreso de postulantes después de la hora establecida, por lo que se recomienda acudir con suficiente anticipación para evitar inconvenientes y garantizar el acceso al examen.
Comunicado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo sobre el Examen de Admisión Extraordinario.
Resultados del Examen Extraordinario UNASAM 2026-II: LINK oficial de consulta
Tras la aplicación del examen, los postulantes podrán consultar los resultados oficiales del Examen de Admisión Extraordinario UNASAM 2026-II, así como la lista de ingresantes y el puntaje obtenido por cada participante. Esta información permitirá conocer quiénes alcanzaron una vacante en las diferentes carreras y modalidades correspondientes al proceso de admisión.
- Examen Extraordinario UNASAM 2026-II: ingresa aquí
Recomendaciones del Examen de Admisión de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Para participar en la evaluación, los postulantes deberán portar obligatoriamente su DNI o Ficha C4, además de la Ficha de Inscripción que acredita su participación en el proceso de admisión. Estos documentos serán solicitados al momento del ingreso, por lo que es importante verificar que se encuentren disponibles antes de dirigirse al campus universitario.
Asimismo, los participantes deberán llevar los materiales necesarios para desarrollar la prueba: lápiz 2B, tajador y borrador. La Dirección de Admisión y Acceso Educativo recomendó revisar previamente todos los requisitos y cumplir con las indicaciones establecidas para evitar cualquier inconveniente durante el desarrollo del examen.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo?
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) cuenta actualmente con 25 carreras profesionales para el proceso de Admisión 2026-II, distribuidas entre distintas áreas académicas:
- Administración
- Turismo
- Estadística e Informática
- Ingeniería de Sistemas e Informática
- Matemática
- Agronomía
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Sanitaria
- Enfermería
- Obstetricia
- Arqueología
- Ciencias de la Comunicación
- Comunicación, Lingüística y Literatura
- Educación Primaria Bilingüe Intercultural
- Lengua Extranjera: Inglés
- Matemática e Informática
- Derecho y Ciencias Políticas
- Contabilidad
- Economía
- Arquitectura y Urbanismo
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Industrias Alimentarias
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Minas
- Medicina Humana
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