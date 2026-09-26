Perú vs Estados Unidos: la millonaria diferencia de valores entre ambos planteles

La selección peruana se alista para afrontar una nueva fecha FIFA, donde su primer enfrentamiento será ante Estados Unidos. La ‘Bicolor’ se medirá ante una de las selecciones que más sorprendieron en el Mundial 2026 y le permitirá evidenciar su nivel real. Por ello, a poco de este duelo, te contamos la exorbitante diferencia de valores entre ambos planteles.

La millonaria diferencia de valores entre Perú y Estados Unidos

Cabe señalar que la actualidad de ambas selecciones es sumamente diferente. La ‘Bicolor’ afronta una etapa de reestructuración tras su decepcionante campaña en las Eliminatorias, mientras que Estados Unidos llega después de mostrar un buen desempeño en la última Copa del Mundo.

La selección peruana presentó una convocatoria con varias novedades para este amistoso, combinando experiencia y juventud, además de una importante presencia de futbolistas que militan en la Liga 1. De acuerdo con Transfermarkt, el valor de mercado de la plantilla nacional alcanza los 29,05 millones de dólares.

Por su parte, Estados Unidos también cuenta con varios jugadores jóvenes en su convocatoria, aunque presenta una realidad muy diferente a la de la ‘Bicolor’. Esto se refleja en su valor de mercado, que asciende a 245,80 millones de euros, según Transfermarkt, evidenciando la importante diferencia económica entre ambas selecciones.

Estados Unidos tiene un plantel casi diez veces más valioso que el de Perú

Los jugadores más caros de la selección peruana

La selección peruana cuenta con jugadores prometedores de cara al futuro y tiene a su principal figura a Erick Noriega. El volante de Gremio ha brillado desde su llegada al club y es el jugador más valioso del fútbol peruano.

Erick Noriega - 5 millones de euros.

Oliver Sonne - 4 millones de euros.

Marcos López - 4 millones de euros.

Jairo Concha - 1,5 millones de euros.

Renzo Garcés - 1,3 millones de euros.

Los jugadores más caros de Estados Unidos

Por su parte, Estados Unidos tiene a jugadores con un atractivo valor de mercado que superan ampliamente al de la ‘Bicolor’. Su futbolista más valioso es Malik Tillman, volante del Bayern Leverkusen de la Bundesliga.