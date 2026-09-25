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Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, elogió a la selección peruana: “Me está gustando”
El entrenador de Estados Unidos destacó el buen juego de la Bicolor bajo la dirección de Mano Menezes, previo a este duelo en el Inter&Co Stadium.
A pocas horas del amistoso entre Perú y Estados Unidos, Mauricio Pochettino habló sobre el esperado encuentro y destacó el desafío que representa enfrentar a una selección sudamericana. El técnico argentino resaltó el carácter competitivo de estos equipos y dejó claro que el duelo ante la Bicolor será una prueba importante para su conjunto.
¿Qué dijo Mauricio Pochettino de la Selección Peruana?
La selección peruana jugará 4 partidos en la presente fecha FIFA.
Pochettino viene siguiendo de cerca el trabajo de la selección peruana y destacó la evolución que ha mostrado el equipo desde la llegada de Mano Menezes. El técnico de EE. UU. resaltó los buenos rendimientos de la Bicolor en sus últimos amistosos y dejó en claro que espera un partido bastante competitivo ante Perú.
"Perú me está gustando. Los partidos que he visto de preparación contra Senegal o España antes del Mundial, con su nuevo entrenador, han tenido rendimientos buenos. Es el desafío de competir con equipos que compiten bien", expresó el DT argentino.
En esa línea, el entrenador de Estados Unidos destacó la evolución que ha mostrado la selección peruana desde la llegada de Mano Menezes al banquillo de la Bicolor.
"Perú es un equipo con experiencia que compite bien. Desde que está con su nuevo entrenador brasileño tiene muy claras las ideas de a qué juega. Es un equipo compacto, con mucha agresividad y va a ser un partido muy competitivo", finalizó.
¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos?
El duelo amistoso entre Perú y Estados Unidos está programado para este sábado 26 de setiembre en el Inter&Co Stadium. El encuentro dará inicio a las 3.30 p. m. (hora peruana).
Canal para ver Perú vs Estados Unidos
El amistoso entre Perú y Estados Unidos, correspondiente a la fecha FIFA, será transmitido por América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO. Además, los hinchas podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante el minuto a minuto online.
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