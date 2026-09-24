¿A qué hora juega Honduras vs Surinam y dónde ver partido por la Nations League Concacaf?

Se viene un vibrante encuentro que tendrá Honduras y Surinam como protagonistas, correspondiente a la fecha 1 del Concacaf Nations League. Este encuentro se juega en Tegucigalpa y a continuación puedes conocer todos los detalles de este partido que promete mucha emoción de principio a fin.

¿Dónde ver Honduras vs Surinam?

El partido entre Honduras vs Surinam se juega este viernes 25 de setiembre, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, recinto ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.

¿A qué hora juega Honduras vs Surinam?

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

México y Honduras: 19.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)

España: 03.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Honduras vs Surinam?

El partido será transmitido por Telesistema, DTVC+ y HRN en Honduras, mientras que para el público en Estados Unidos puedes seguirlo por ViX. Además, también estará disponible por el canal de YouTube de la Concacaf.

Honduras vs Surinam: previa del partido

Las selecciones de Honduras y Surinam se enfrentan en el Estadio José de la Paz Herrera 'Chelato Uclés' de Tegucigalpa por una jornada trascendental de la Liga A de la Concacaf Nations League. El representativo hondureño saldrá a hacer respetar su localía ante su afición, buscando asegurar tres puntos clave que le permitan afianzarse en los puestos de vanguardia de su grupo y pelear por la clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto Catracho confía en el peso de su historia en la región y en el liderazgo en cancha de referentes como Luis Palma y Anthony Lozano para romper el cerrojo rival. No obstante, el desafío no será sencillo ante un combinado surinameño que ha mostrado un progreso constante en los últimos años, fortalecido por la inclusión de futbolistas con rodaje en ligas competitivas de Europa.

Por su parte, Surinam llega a la capital hondureña con la consigna de plasmar un juego ordenado, intenso en las transiciones y efectivo de cara al arco contrario. En el historial directo entre ambas naciones dentro de competencias continentales, los antecedentes favorecen al cuadro centroamericano, pero la evolución del conjunto caribeño promete un trámite parejo y disputado de principio a fin.