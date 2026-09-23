¿A qué hora juega Noruega vs Dinamarca y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

Las selección de Noruega y Dinamarca se enfrentarán en partido correspondiente a la fecha uno del Grupo A4 de la UEFA Nations League desde el Ullevaal Stadion, en Oslo. Repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este duelo entre dos selecciones competitivas de Europa.

¿Cuándo juega Noruega vs Dinamarca?

El partido entre Noruega y Dinamarca se juega este jueves 23 de setiembre, en el estadio Ullevaal, escenario situado en la ciudad de Oslo.

¿A qué hora juega Noruega vs Dinamarca?

Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 14:45 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:45 horas

México: 12:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (Miami y Nueva York) y 11:45 horas (Los Ángeles)

España: 20:45 horas

¿Dónde ver Noruega vs Dinamarca?

En Sudamérica, el duelo entre Noruega vs Dinamarca será transmitido por la señal de ESPN 2 y la plataforma Disney+. Asimismo, en México puedes verlo por Sky Sports y Sky+, además en España puedes seguirlo por DAZN.

Noruega vs Dinamarca: previa del partido

Las selecciones de Noruega y Dinamarca medirán fuerzas este jueves 23 de septiembre en el Ullevaal Stadion de Oslo por la jornada inaugural de la UEFA Nations League 2026-27. Este duelo marcará un hito histórico para el conjunto local dirigido por Ståle Solbakken, que disputará su primer compromiso oficial en la Liga A tras haber logrado un brillante ascenso de categoría en la edición anterior.

El cuadro noruego llega a este clásico nórdico impulsado por el gran presente de sus figuras estelares como Erling Haaland y Martin Ødegaard, buscando trasladar su rendimiento al Grupo A4 que comparte junto con Portugal y Gales. Al frente estará la escuadra danesa al mando de Brian Riemer, un rival de enorme jerarquía que busca iniciar el certamen continental con el pie derecho y asentarse rápido en los puestos de vanguardia de la zona.

Erling Haaland es la figura de Noruega

En el historial general de esta histórica rivalidad escandinava, el registro favorece ampliamente al seleccionado danés con 55 triunfos sobre 21 victorias noruegas y 15 empates en 91 enfrentamientos. El antecedente más reciente entre ambos representativos absolutos se dio en junio de 2024, cuando Dinamarca se impuso por 3-1 en un amistoso internacional disputado en suelo danés.