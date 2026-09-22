El delantero francés Kylian Mbappé anunció que, si logra obtener el prestigioso Balón de Oro, tiene la intención de dedicar este reconocimiento al continente africano, destacando su conexión con sus raíces familiares.

En una entrevista con el medio francés RFI, el atacante manifestó: "Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente". Aunque nació en Francia, Mbappé conserva un fuerte vínculo cultural e histórico con África, ya que su padre es originario de Camerún y su madre tiene ascendencia argelina.

En relación con la posibilidad de recibir el galardón, el futbolista compartió: "Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí".

Kylian Mbappé visitando el continente africano. Foto: EFE

Kylian Mbappé pidió el Balón de Oro

Consultado sobre por qué considera que debe ganar el Balón de Oro, el francés fue contundente al decir: "Porque he tenido un buen año. He tenido un gran año a nivel individual, y sé que ese es el criterio más importante para el Balón de Oro. Fui el máximo goleador en todas las competiciones más importantes, y creo que este puede ser un buen año para mí. Lo siento así".

En el caso de que no se haga con este trofeo, Kylian Mbappé confesó que sí se sentiría “decepcionado” si termina ocurriendo eso y que siempre tiene esa sensación “cuando no gano”. Luego, añadió: "A partir de ahí, creo que mi espíritu competitivo se verá afectado. Pero ya veremos cómo se desarrollan las cosas".

Finalmente, volvió a remarcar que él debe ganar este premio por todo lo hecho: "Sí, eso creo. En el Balón de Oro, no anunciarán a un equipo en el sobre, sino a un jugador. Así que es un trofeo individual, y creo que eso es lo que debe primar por encima de todo. Por supuesto, no hay que olvidar todo lo demás, pero la capacidad de destacar individualmente y de dejar una huella imborrable es lo que marca a la gente en un trofeo como este".