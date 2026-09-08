Balón de Oro 2026: lista completa de los 30 nominados con Messi, Mbappé y las grandes figuras

La revista francesa France Football dio a conocer la lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2026. Entre las grandes figuras que aparecen en la carrera por el prestigioso galardón destaca el regreso de Lionel Messi tras varias ediciones, así como la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodri, entre otras estrellas de talla mundial. En esta nota te presentamos los 30 futbolistas que competirán por el reconocimiento al mejor jugador del mundo.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2026?

De acuerdo con lo informado por France Football, encargada de entregar el premio, la ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026

Nominados al Balón de Oro 2026 Masculino

Jude Bellingham (Inglaterra).

Pau Cubarsí (España).

Marc Cucurella (España).

Ousmane Dembelé (Francia).

Luis Díaz (Colombia).

Bruno Fernándes (Portugal).

Gabriel (Brasil).

Erling Haaland (Noruega).

Achraf Hakimi (Marruecos).

Harry Kane (Inglaterra).

Khvicha Kvaratskhelia.

Lamine Yamal (España).

Sadio Mané (Senegal).

Marquinhos (Brasil).

Lautaro Martínez (Argentina).

Kylian Mbappé (Francia).

Nuno Mendes (Portugal).

Lionel Messi (Argentina).

Joao Neves (Portugal).

Michael Olise (Francia).

Willian Pacho (Ecuador).

Julián Quiñones (México).

Declan Rice (Inglaterra).

Rodri (España).

Fabián Ruiz (España).

William Saliba (Francia).

Ferran Torres (España).

Dayot Upamecano (Francia).

Vinicius Jr (Brasil).

Vitinha (Portugal).

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026?

Tras conocerse a los nominados, un jurado internacional compuesto por periodistas especializados será el encargado de votar entre los candidatos al Balón de Oro 2026. La lista estará conformada por un representante de cada país que se encuentre entre las 100 mejores selecciones del Ranking FIFA Masculino y las 50 mejores del Ranking FIFA Femenino.

Los criterios establecidos para la elección son el rendimiento individual y decisivo, los logros colectivos y trofeos obtenidos, además de la clase y el juego limpio dentro y fuera del terreno de juego.

¿Quién fue el último ganador del Balón de Oro?

El último futbolista que obtuvo el reconocimiento del Balón de Oro fue Ousmane Dembelé. El delantero francés ganó el premio en 2025 tras una temporada espectacular en números y títulos, donde se destaca la obtención de la Champions League. Cabe señalar que tiene la oportunidad de repetir el premio al estar entre los nominados.