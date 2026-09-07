Kylian Mbappé dejó una de las conferencias más explosivas en la historia del deporte. En la previa del partido entre Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de la Champions League, se hizo autocampaña para ganar el Balón de Oro y dejó en claro que nadie puede compararse a él en cuanto a la anotación de goles. Ni siquiera Dembélé ni Raphinha.

Una de las primeras consultas que le hicieron al delantero francés era si no tenían compatibilidad con Vinícius y Bellingham, a lo que respondió de manera contundente: "No sé, es una opinión de las millones de opiniones que hay sobre el Madrid porque es el club más famoso y grande del mundo. Tenemos el mismo objetivo, que el Madrid gane partidos y títulos. No podemos controlar la opinión de la gente, pero sí escuchar las opiniones e intentar mejorar e ir adelante".

Luego, añadió: "No estoy en el tema de sacar tres jugadores fuera del colectivo. A los periodistas les gusta porque es lo que vende. Mi mentalidad es pensar cómo mejorar como equipo".

Pero ahí no quedó la cosa, pues otro comunicador le preguntó si es que tanto él como Vinícius deberían defender más. "¿Solo yo y Vinícius?", respondió Mbappé y después, el periodista le sacó los nombres de Raphinha y Dembélé.

Esto no fue muy del agrado del delantero del Real Madrid, quien fue rotundo al decir que ninguno de ellos mete tantos goles como él: "Claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo hacerme el tonto y decirte que meto más goles que los dos que tú has dicho (Raphinha y Dembélé) y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Claro que tengo que mejorar, pero no me gusta comparar. Hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos en este tema sería un debate sin fin".

Finalmente, fue consultado sobre el tema del Balón de Oro y aseguró que él merece ganar este trofeo porque ha hecho historia en el Real Madrid y el Mundial.

"Cuando juegas para el Madrid, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios, colectivos e individuales. Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, es un premio muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte. La gente tiene libertad de votar a quién piensen que es el mejor del mundo", empezó diciendo.

Y después sentenció: "¿Si pienso que soy el mejor del mundo? Yo siempre, pero es algo muy personal. Hay gente que piensa que soy el mejor del mundo y otra gente que piensa que no. Claro que yo pienso que este año es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro".