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Canal confirmado para ver Real Madrid vs Inter por partido de la Champions League

Real Madrid se enfrentará al Inter de Milán en su debut por la fase de la liga de la Champions League 2026/27. Conoce los canales de transmisión para ver este duelo.

Angel Curo
Canal confirmado para ver Real Madrid vs Inter por partido de la Champions League
Canal confirmado para ver Real Madrid vs Inter por partido de la Champions League | Composición Líbero
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Real Madrid vs Inter se medirán este martes 8 de setiembre por la fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026/27. La ‘Casa Blanca’ busca iniciar con pie derecho en su competencia favorita y empezar su camino rumbo a una nueva ‘orejona’. Por su parte, los ‘nerazzurri’ quieren demostrar que pueden imponerse en el Santiago Bernabéu. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para ver este compromiso.

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Canal confirmado para ver Real Madrid vs Inter

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán contará con la transmisión en exclusiva por la señal EN VIVO de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, el duelo se podrá ver vía ONLINE por la app de streaming de Disney Plus. En España, se podrá sintonizar EN DIRECTO mediante Movistar Plus.

¿Qué canal transmite partido de Real Madrid vs Inter por Champions League?

Si no quieres perderte todas las emociones del Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de la Champions League, deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

  • Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: ESPN y Disney Plus.
  • Brasil: SBT, Zapping, Claro TV Plus, Max, Sky Plus y Vivo Play.
  • Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.
  • México: TNT Sports.
  • Panamá: Disney Plus.
  • Estados Unidos: Paramount Plus.
  • España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿Cómo llegan Real Madrid e Inter al partido?

Real Madrid empieza su camino rumbo a una nueva final de la Champions League. Bajo el mando de José Mourinho, los ‘blancos’ quieren demostrar su poderío en el campo y dar un golpe de autoridad ante uno de los rivales más complicados del campeonato. Además, deberán ganar para olvidar su última derrota ante Real Betis en LaLiga. Para ello, se apoyarán en el talento de jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr, entre otros.

Real Madrid vs Inter

Real Madrid e Inter iniciarán su camino en la Champions League 2026/27

Inter tendrá uno de los enfrentamientos más complicados en su inicio de temporada, ya que deberá enfrentar a uno de los candidatos al título. Los italianos han mostrado una gran contundencia ofensiva, aunque Lautaro Martínez, su ‘9’ principal, no ha logrado demostrar su eficacia de cara al arco.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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