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Partidos de Real Madrid en Champions League 2026-27: fixture confirmado, rivales y cuándo juega
Desde el Foro Grimaldi de Mónaco se celebró el sorteo de la Champions League 2026-27. Repasa aquí el fixture completo del Real Madrid en busca de una nueva 'Orejona'.
Se realizó el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 y el mismo determinó los rivales para el Real Madrid en esta nueva edición del certamen. Ahora, bajo el mando de José Mourinho, buscará ser protagonista en el torneo de clubes más prestigioso del mundo, con el objetivo de llegar hasta la gran final en el Estadio Metropolitano y volver a demostrar que son los 'Reyes de Europa' consiguiendo su decimosexto título.
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La Champions League contará con una fase de liga por tercera temporada consecutiva, dejando atrás el antiguo formato de fase de grupos. Cada equipo disputará ocho partidos en busca de avanzar a la siguiente etapa. Los ocho primeros de la tabla clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deberán disputar los playoffs.
En ese sentido, la suerte dictaminó que el Real Madrid tendrá que medirse ante Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donestk, Lask y AEK Athens. Debido al formato, los 'Blancos' no podrán enfrentar a ningún rival español, por lo que no habrá un clásico ante el Barcelona. Sin embargo, sí tendrá duros encuentros que prometen paralizar el mundo.
Rivales del Real Madrid en la fase de liga de la Champions League
Fixture del Real Madrid en la UEFA Champions League 2026-27
Estos son los rivales del Real Madrid y los estadios donde disputará sus partidos en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. La 'Casa Blanca' tiene como gran objetivo terminar entre los ocho primeros de la tabla para poder clasificar directamente a los octavos de final. Los duelos como local se jugarán en el Estadio Santiago Bernabéu.
|Partidos
|Estadio
|Real Madrid vs Inter de Milán
|Estadio Santiago Bernabéu
|Arsenal vs Real Madrid
|Emirates Stadium
|Real Madrid vs PSV
|Estadio Santiago Bernabéu
|Roma vs Real Madrid
|Estadio Olímpico de Roma
|Real Madrid vs Leipzig
|Estadio Santiago Bernabéu
|Shakhtar Donestk vs Real Madrid
|Stamford Bridge
|Real Madrid vs Lask
|Estadio Santiago Bernabéu
|AEK Athens vs Real Madrid
|Agia Sofía
Calendario de partidos del Real Madrid en la Champions League 2026-27
- Fecha 1: Real Madrid vs Inter de Milán | 8–10 de septiembre de 2026
- Fecha 2: Arsenal vs Real Madrid | 13-14 de octubre de 2026
- Fecha 3: Real Madrid vs PSV | 20-21 de octubre de 2026
- Fecha 4: Roma vs Real Madrid | 3-4 de noviembre de 2026
- Fecha 5: Real Madrid vs Leipzig | 24-25 de noviembre de 2026
- Fecha 6: Shakhtar Donestk vs Real Madrid | 8-9 de diciembre de 2026
- Fecha 7: Real Madrid vs Lask | 19-20 de enero de 2027
- Fecha 8: AEK Athens vs Real Madrid | 27 de enero de 2027
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