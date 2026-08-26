Real Madrid no tuvo piedad y aplastó 4-1 a la Real Sociedad por el partido pendiente de la primera fecha de LaLiga en el Santiago Bernabéu. Encuentro en el que Kylian Mbappé se estrenó como goleador de la temporada con un hat-trick para pelear por la Bota de Oro del fútbol español.

Tras el final del encuentro, el entrenador José Mourinho fue consultado sobre si cree que el francés pueda llegar a superar los 50 goles por temporada, pues el año anterior llegó a convertir 43 tantos y en su primera experiencia en el fútbol español, llegó a las 44 cifras.

“En sus tres temporadas en el Madrid, Cristiano nunca bajó de 50 goles; de hecho, si no me falla la memoria, en una temporada llegó hasta 60. Yo no sé si cree que con usted Kylian Mbappé puede llegar también a 60 goles por temporada”, le preguntó el periodista al portugués, quien fue contundente al decir que prefiere que el francés llegue a los 40 pero puedan conseguir títulos a que marque 60 y el equipo no consiga nada.

“Kylian es un jugador increíble. Es un jugador absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 o 40, ya no puedo decir. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Yo prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con atacantes. Estoy muy contento con él, sobre el punto de vista técnico obviamente no hay nada que decir”, empezó Mourinho en conferencia de prensa.

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid, anotó tres goles ante Real Sociedad

Luego, añadió: “Pero en el grupo, en el hacer crecer el grupo, en el asumir sus responsabilidades, en el trabajar... Es uno de estos que ha venido antes del final de sus vacaciones, ha venido dos días antes, y dos días antes en este periodo de pretemporada puede significar alguna cosa de positivo. Y nada, lo dejé en campo los 90 minutos esperando que a lo mejor puedas hacer cuatro”.