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Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y canales

Sigue el partido Real Madrid vs Real Sociedad, desde el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a LaLiga 2026-2027. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad por LaLiga
Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad por LaLiga | Composición: Líbero
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Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad este miércoles 26 de agosto, a partir de las 14.00 hora peruana y 21.00 en España, por la fecha dos de LaLiga 2026-2027. El imponente estadio Santiago Bernabéu será sede del partido y a continuación, puedes repasar horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

River Plate vs. Santa Fe juegan este miércoles por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: River Plate vs. Santa Fe por Copa Sudamericana: ¿a qué hora es el partido y dónde ver?

Real Madrid vs Real Sociedad: previa del partido

Real Madrid va por su segunda victoria en LaLiga tras haber vencido al Espanyol por 2-1 gracias a un gol agónico de Carlos Espí. Ahora los merengues tendrán su estreno oficial en la temporada jugando en el estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, Real Sociedad ha perdido su único partido disputado en la presente edición del torneo: fue 1-0 ante Real Betis en condición de visitante. ¿Enderezará el camino y dará el golpe en la Casa Blanca?

Cabe señalar que los madridistas no pierden ante el elenco vasco desde hace ocho partidos (siete victorias y un empate). Su última caída fue por la edición 2022-2023 de LaLiga.

Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid viene de vencer a Espanyol por LaLiga

Real Madrid vs Real Sociedad: horario

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
  • México: 13.00 horas
  • Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21.00 horas

Real Madrid vs Real Sociedad: canales

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Venezuela: DSports
  • México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV
  • España: Movistar+, M+ LaLiga TV, LaLiga TV Bar HD y GOL

Real Madrid vs Real Sociedad: pronóstico y cuotas de apuesta

Real Madrid tiene un importante favoritismo para imponerse a la Real Sociedad, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasReal MadridEmpateReal Sociedad
Betsson1.344.809.80
Apuesta Total1.365.808.30
Inkabet1.334.809.70
Betano1.365.908.50
Caliente1.325.908.80

Real Madrid vs Real Sociedad: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Sučić, Herrera, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

Real Madrid vs Real Sociedad: últimos partidos

  • Real Madrid 4-1 Real Sociedad | LaLiga 2025-26
  • Real Sociedad 1-2 Real Madrid | LaLiga 2025-26
  • Real Madrid 2-0 Real Sociedad | LaLiga 2024-25
  • Real Madrid 4-4 Real Sociedad | Copa del Rey 2024-25
  • Real Sociedad 0-1 Real Madrid | Copa del Rey 2024-25

Real Madrid vs Real Sociedad: estadio

Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Real Madrid recibe a Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu, recinto cuyo nombre comercial ahora es simplemente Bernabéu y que se ubica en Madrid, España. Este escenario tiene capacidad para 83.186 espectadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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