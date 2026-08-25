Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y canales
Sigue el partido Real Madrid vs Real Sociedad, desde el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a LaLiga 2026-2027. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad este miércoles 26 de agosto, a partir de las 14.00 hora peruana y 21.00 en España, por la fecha dos de LaLiga 2026-2027. El imponente estadio Santiago Bernabéu será sede del partido y a continuación, puedes repasar horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.
Real Madrid vs Real Sociedad: previa del partido
Real Madrid va por su segunda victoria en LaLiga tras haber vencido al Espanyol por 2-1 gracias a un gol agónico de Carlos Espí. Ahora los merengues tendrán su estreno oficial en la temporada jugando en el estadio Santiago Bernabéu.
Por su parte, Real Sociedad ha perdido su único partido disputado en la presente edición del torneo: fue 1-0 ante Real Betis en condición de visitante. ¿Enderezará el camino y dará el golpe en la Casa Blanca?
Cabe señalar que los madridistas no pierden ante el elenco vasco desde hace ocho partidos (siete victorias y un empate). Su última caída fue por la edición 2022-2023 de LaLiga.
Real Madrid viene de vencer a Espanyol por LaLiga
Real Madrid vs Real Sociedad: horario
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
- México: 13.00 horas
- Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
- España: 21.00 horas
Real Madrid vs Real Sociedad: canales
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV
- España: Movistar+, M+ LaLiga TV, LaLiga TV Bar HD y GOL
Real Madrid vs Real Sociedad: pronóstico y cuotas de apuesta
Real Madrid tiene un importante favoritismo para imponerse a la Real Sociedad, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Real Madrid
|Empate
|Real Sociedad
|Betsson
|1.34
|4.80
|9.80
|Apuesta Total
|1.36
|5.80
|8.30
|Inkabet
|1.33
|4.80
|9.70
|Betano
|1.36
|5.90
|8.50
|Caliente
|1.32
|5.90
|8.80
Real Madrid vs Real Sociedad: alineaciones probables
Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Sučić, Herrera, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.
Real Madrid vs Real Sociedad: últimos partidos
- Real Madrid 4-1 Real Sociedad | LaLiga 2025-26
- Real Sociedad 1-2 Real Madrid | LaLiga 2025-26
- Real Madrid 2-0 Real Sociedad | LaLiga 2024-25
- Real Madrid 4-4 Real Sociedad | Copa del Rey 2024-25
- Real Sociedad 0-1 Real Madrid | Copa del Rey 2024-25
Real Madrid vs Real Sociedad: estadio
Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
Real Madrid recibe a Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu, recinto cuyo nombre comercial ahora es simplemente Bernabéu y que se ubica en Madrid, España. Este escenario tiene capacidad para 83.186 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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