CONAR y el polémico árbitro que designó para el Universitario vs Melgar por el Clausura

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ya designó al equipo arbitral que dirigirá el esperado encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. No obstante, la elección del árbitro principal no pasó inadvertida por los antecedentes que acumula durante la actual temporada: estamos hablando de Bruno Pérez.

CONAR designó polémico árbitro para el Universitario vs Melgar

Pérez tendrá la responsabilidad de arbitrar un encuentro de gran relevancia para Universitario y Melgar, que llegan a esta jornada obligados a sumar puntos. Sin embargo, la designación también cobra especial atención por un episodio protagonizado por el propio árbitro durante el partido entre Sport Boys y Atlético Grau en el Callao por el Torneo Apertura 2026.

Bruno Pérez será el árbitro del Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

En aquel encuentro, Miguel Ángel Comizzo expresó públicamente su molestia por algunas decisiones arbitrales y cuestionó la actuación de Pérez. Una de las acciones que generó controversia terminó únicamente con tarjeta amarilla y no fue revisada por el VAR para determinar si correspondía una expulsión.

La jugada generó cuestionamientos debido a que una eventual tarjeta roja podía modificar el desarrollo del encuentro, que finalmente terminó con derrota para Atlético Grau. Posteriormente, la CONAR evaluó lo sucedido y determinó sancionar a Bruno Pérez y Joel Alarcón, quienes no fueron programados para la fecha 4 del Torneo Apertura.

Para el Universitario vs. Melgar, la terna estará conformada por Bruno Pérez como árbitro principal, José Castillo y Sergio Arana como asistentes, mientras que Boris Santos será el cuarto árbitro. Luis Seminario fue designado como asesor y Milagros Arruela estará a cargo del VAR. La expectativa estará puesta ahora en el desempeño del equipo arbitral en un duelo que puede resultar determinante en la pelea por el Torneo Clausura.

¿Cómo le va a Bruno Pérez como árbitro en 2026?

En lo que va del año, Pérez ha dirigido 28 partidos entre la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Liga 1 y la Liga 2, con un balance de 93 tarjetas amarillas y 9 expulsiones. Ese registro equivale a un promedio de 3.32 amonestaciones por partido.