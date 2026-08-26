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¡Descomunal! Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs Real Sociedad - VIDEO
Kylian Mbappé anota el 1-0 del Real Madrid ante la Real Sociedad. El francés apareció dentro del área y sacó un fortísimo disparo para desatar la euforia en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid encontró el primer gol gracias a Kylian Mbappé ante la Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026/2027. El francés apareció dentro del área para sacar un contundente disparo directo a la escuadra tras una gran asistencia de Federico Valverde.
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Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs Real Sociedad
Sobre los 40 minutos del primer tiempo, la ‘Casa Blanca’ armó una gran jugada colectiva en el centro del campo. El balón llegó a los pies de Federico Valverde, que avanzó en velocidad y, antes de verse superado por la marca rival, cedió un gran pase al espacio para Mbappé.
‘Donatello’ atacó de gran manera el balón, controló direccionado a la espalda de la defensa y aprovechó su velocidad con los pies y sacó un disparo certero que dejó sin respuesta a Álex Remiro, que solo pudo resignarse y recoger el balón al fondo de su arco.
Kylian Mbappé rápidamente fue a buscar al uruguayo para agradecerle por el pase y, en la celebración, entabló un fraternal abrazo con el resto de sus compañeros, formaron un círculo en el campo, lo que demostró la unión que existe en el plantel esta temporada.
Real Sociedad encontró el empate a los cuatro minutos
Si bien los blancos golpearon primero, la Real Sociedad no se quedó atrás y al minuto 43 logró encontrar el empate gracias a Luka Sucic. El atacante pisó el área en un contragolpe y conectó de primera tras un rebote en Konaté, poniendo la paridad en el marcador y silenciando el Santiago Bernabéu.
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