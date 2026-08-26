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¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Bilbao y dónde ver partido por LaLiga?

Barcelona se prepara para enfrentarse al Athletic Bilbao en el Spotify Camp Nou por LaLiga. Repasa horarios y canales para seguir este partido.

Wilfredo Inostroza
Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentan en partido por LaLiga
Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentan en partido por LaLiga | Composición: Líbero
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Continúa el camino rumbo al tricampeonato en España. Barcelona se enfrenta a Athletic Bilbao en el Spotify Camp Nou, en duelo que quedó pendiente por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete mucha emoción.

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¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Bilbao?

El partido entre Barcelona y Athletic Bilbao se juega este jueves 27 de agosto y tendrá como escenario el estadio Spotify Camp Nou, en la ciudad de Barcelona.

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Bilbao?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
  • México: 13.00 horas
  • Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Bilbao?

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Venezuela: DSports y DGO
  • México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs Athletic Bilbao: previa del partido

El FC Barcelona se prepara para medir fuerzas este jueves frente al Athletic Bilbao en un choque de alto voltaje por LaLiga. Los catalanes llegan en un momento dulce tras golear 5-0 como visitantes al Elche, resultado que reafirma su contundencia ofensiva y su gran estado de forma. Por su parte, la escuadra de los rojiblancos intentará levantar la cabeza y corregir el rumbo tras sufrir un duro tropezón en casa al caer derrotados 3-1 a manos del Sevilla en su última presentación.

El momento futbolístico favorece claramente al conjunto azulgrana, que encadena siete compromisos invicto y registra una impresionante racha de seis victorias consecutivas frente al cuadro vasco entre todas las competencias. Los dirigidos por el comando técnico culé buscarán imponer su estilo de juego de alta posesión e intensidad para someter desde los primeros minutos a su oponente y asegurar tres puntos clave en la disputa por la zona alta de la clasificación.

Barcelona viene de golear a Elche por LaLiga

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Por otro lado, los leones afrontan una dura prueba histórica en su visita a la ciudad condal, ya que no consiguen vencer al Barcelona en un duelo por el torneo local desde el año 2019. Ante este panorama desfavorable, la escuadra visitante deberá sostener un estricto orden defensivo en todas sus líneas y apelar al despliegue físico para romper la mala racha y dar el golpe en uno de los escenarios más complejos de la temporada.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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