Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver el partido por LaLiga

FC Barcelona se medirá ante Athletic Bilbao en la segunda jornada de LaLiga 2026-2027, en el estadio Camp Nou, en España. Ambos equipos desean arrancar el torneo con victorias y sumar los primeros puntos en la tabla de posiciones. Conoce aquí todos los detalles de este emocionante encuentro.

Barcelona afronta este duelo con la moral elevada después de imponerse por 5-0 a Elche en casa en la primera jornada de LaLiga. El equipo azulgrana exhibió pegada en ataque gracias a los dobletes de Raphinha y Fermín López, además del gol de Karim Adeyemi, y ahora buscará prolongar su buen arranque de curso ante un adversario de mayor nivel.

Por su lado, el Athletic no comenzó el campeonato español como esperaba, después de perder 3-1 en casa frente al Sevilla. Aun así, el conjunto vasco afrontará este partido con el aliciente de enfrentarse a uno de los grandes nombres del fútbol español. Los duelos ante el Barcelona forman parte de una de las rivalidades históricas de la competición, por lo que intentará sorprender y levantarse tras su primer revés.

Barcelona ganó 5-0 a Elche en su debut en LaLiga 2026-2027

El actual campeón dispone de una plantilla repleta de figuras, entre ellas Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Rodri, recién llegado desde el Manchester City. Por su parte, el Athletic deposita sus opciones en futbolistas como Unai Simón, Iñaki Williams, Nico Williams y Gorka Guruzeta para tratar de poner en aprietos al conjunto catalán y sumar sus primeros puntos de la temporada.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Athletic Bilbao?

A continuación, te mostramos los horarios en distintos países para que no te pierdas ni un solo minuto del encuentro entre Barcelona y Athletic Bilbao, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027:

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México y Centroamérica: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO y EN DIRECTO?

Para seguir el partido Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, será necesario sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay: DirecTV y DGO

México: Sky Sports e Izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV

España: Movistar Plus, LaLiga TV y DAZN

Athletic Bilbao perdió 3-1 ante Sevilla por la fecha 1 de LaLiga 2026-2027

Barcelona vs. Athletic Bilbao: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Barcelona parte con un claro favoritismo para superar al Athletic de Bilbao, según las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden cambiar a medida que se acerca la hora del encuentro.

Casas de apuestas Barcelona Empate Athletic Bilbao Betsson 1.26 5.25 11.50 Betano 1.25 6.50 10.00 1XBet 1.30 6.45 10.90 Caliente 1.26 6.40 11.00 Stake 1.29 6.35 10.75

Barcelona vs. Athletic Bilbao: alineaciones posibles

Barcelona: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart; Pedri, Marc Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Adama; Jauregizar, Galarreta, Gerenabarrena; Robert Navarro, Sancet y Nico Williams.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: últimos partidos

Athletic Club 0-1 Barcelona | 07-03-2026

Barcelona 5-0 Athletic Club | 07-01-2026

Barcelona 4-0 Athletic Club | 22-11-2025

Athletic Club 0-3 Barcelona | 25-05-2025

Athletic Club 0-2 Barcelona | 08-01-2025

¿En dónde juega Barcelona vs. Athletic Bilbao?

FC Barcelona recibe al Athletic Bilbao en el Estadio Camp Nou, situado en Barcelona, España. Este recinto cuenta con una capacidad para 105.000 espectadores.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: árbitro del partido

El árbitro designado para dirigir el encuentro sobre el terreno de juego será Ortiz Arias, mientras que el seguimiento desde la sala del VAR correrá a cargo de Jorge Figueroa Vázquez.