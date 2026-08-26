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Sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027: bombos, a qué hora inicia y dónde ver
Sigue la transmisión del sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027 con el Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Múnich y más, este jueves 27 de agosto.
Sigue en vivo la transmisión del sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Te brindamos los bombos completos, a qué hora y dónde ver este importante evento donde participarán clubes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG, Bayern Múnich y más. Vale precisar que se llevará a cabo este jueves 27 de agosto desde el Foro Grimaldi de Mónaco.
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Es importante precisar que con esta ceremonia se iniciará la temporada internacional en Europa, ya que el viernes 28 de agosto se realizarán los sorteos de la Europa League y Conference League, torneos de segundo y tercer orden en el viejo continente. Recordemos que, en cuanto a la Champions League, ya se conoce a los 36 clubes que la disputarán.
Clubes confirmados en la Champions League
- Arsenal
- Manchester City
- Manchester United
- Aston Villa
- Liverpool
- Inter de Milán
- Napoli
- Roma
- Como
- Barcelona
- Real Madrid
- Villarreal
- Atlético de Madrid
- Betis
- Bayern Múnich
- Borussia Dortmund
- Leipzig
- Stuttgart
- Paris Saint-Germain
- Lens
- Lille
- PSV Eindhoven
- Feyenoord
- Porto
- Sporting CP
- Galatasaray
- Shakhtar
- Slavia Praga
- Brujas
- Sabah Futbol Klubu
- Bodø/Glimt
- LASK Linz
- Sabah Futbol Klubu
- Bodø/Glimt
- LASK Linz
- Fenerbahçe
- AEK
- Viking
- Slovan Bratislava
Bombos de la UEFA Champions League
BOMBO 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, FC Barcelona.
BOMBO 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, Brujas, PSV Eindhoven.
BOMBO 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo/Glimt.
BOMBO 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK, AEK Atenas, Viking, Slovan Bratislava, Sabah.
¿A qué hora iniciará el sorteo de la UEFA Champions League?
Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 10.00 a. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 1.00 p. m.
¿Dónde ver en vivo el sorteo de la UEFA Champions League?
La transmisión del sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027 por la Fase de Liga será mediante la señal de ESPN y DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver la ceremonia totalmente online si cuentas con una suscripción a DGO o Disney+, conocidas plataformas de streaming. Por último, aquí en Líbero te brindaremos el fixture apenas esté formado.
¡Vamos al Circo!
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