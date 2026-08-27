El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, expresó su descontento con el FC Barcelona, acusándolo de falta de ética y transparencia en el caso del futbolista Julián Álvarez. Las declaraciones se produjeron en un contexto de tensión entre ambos clubes.

Gil Marín no escatimó en críticas hacia el presidente del Barcelona, Joan Laporta, tras sus recientes afirmaciones sobre el interés del club catalán en el jugador. El CEO colchonero dejó claro que no se negociará con el Barcelona bajo ningún concepto, reafirmando su compromiso con el Atlético de Madrid.

La situación de Julián Álvarez, quien atraviesa un momento complicado tanto personal como profesionalmente, fue también un punto central en las declaraciones de Gil Marín. El dirigente colchonero manifestó su deseo de que el jugador continúe en el club, pero dejó en claro que la decisión final depende de él.

Gil Marín habló sobre la actualidad de Julián Álvarez.

La postura firme de Gil Marín

Durante su intervención en el Foro Grimaldi, Gil Marín subrayó que las palabras de Laporta le resultan "repugnantes". Afirmó que la falta de ética y profesionalidad en el trato del Barcelona hacia Álvarez es inaceptable. "No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto", reiteró.

El futuro de Julián Álvarez

El CEO del Atlético de Madrid enfatizó que, a pesar de la situación actual, el club sigue contando con Julián Álvarez. "Nuestra intención, mi sueño personal, es que siga con nosotros", afirmó. Sin embargo, dejó claro que si el jugador considera que no puede estar en el Atlético, se buscarían alternativas, pero nunca en el Barcelona.

Compromiso con el club

Gil Marín, con más de treinta años de experiencia en el fútbol, se mostró firme en su decisión. "Estando yo como CEO, no va a ser transferido al FC Barcelona, con toda seguridad", aseguró. Esta declaración refleja la determinación del Atlético de Madrid de mantener a sus jugadores clave y no ceder ante la presión de otros clubes.