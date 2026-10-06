¿Marco Huamán se va de Alianza Lima para jugar en la MLS? Lo último que se sabe

Una de las grandes figuras en Alianza Lima este 2026 es, singular a dudas, Marco Huamán. El joven lateral se ha ganado a pulso un lugar en el once de Pablo Guede y sus grandes actuaciones lo llevaron a ser parte de la selección peruana en la gira por Norteamérica para los amistosos por fecha FIFA. Su constante evolución ha generado cierta incertidumbre ante los rumores de un posible interés por clubes de la MLS. Al respecto, en las últimas horas se reveló mayor información sobre el futuro futbolístico de Huamán.

¿Marco Huamán se irá de Alianza Lima para jugar en la MLS?

Según información del periodista José Varela, pese a los rumores sobre una posible salida del polifuncional defensor de 24 años, por ahora no existe interés confirmado de clubes de Norteamérica por Marco Huamán ni negociaciones avanzadas con Alianza Lima por una eventual venta. Sin embargo, esta situación podría cambiar a fin de año, dependiendo de cómo cierre la temporada con el cuadro blanquiazul y de la cantidad de minutos que sume con la selección peruana.

“Me refiero a Marco Huamán. El polifuncional jugador de Alianza Lima, surgieron algunos rumores de que él podría tener alguna posibilidad de poder jugar más adelante, en un futuro no muy lejano o que actualmente haya despertado el interés de un club de la MLS. Yo he preguntado si es que Marco Huamán ha despertado el interés de algún club de la MLS y una fuente directa me ha señalado que, a día de hoy, no hay nada concreto, no hay ninguna posibilidad, menos que haya contacto o se haya avanzado, a día de hoy no hay nada de ello", dijo en el programa 'Modo Fútbol'.

Marco Huamán es titular en Alianza Lima y seleccionado nacional

Por ahora, todo apunta a que Marco Huamán continuará ligado a Alianza Lima, aunque su buen rendimiento podría abrirle nuevas oportunidades en el futuro. El cierre de temporada y sus actuaciones con la selección peruana serán claves para definir si finalmente aparece alguna oferta desde el extranjero.

¿Cuánto vale Marco Huamán?

Según información del portal Transfermarkt, Marco Huamán está valorizado en 600 mil euros, una cifra que podría incrementarse a final de temporada dependiendo de cómo termine el año con Alianza Lima y si logra afianzarse en la Blanquirroja.