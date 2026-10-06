¿Paolo Guerrero será convocado para el Alianza Lima vs Cusco FC? Esto es lo que se sabe

Alianza Lima se alista para la reanudación de la Liga 1 2026, donde enfrentará a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los íntimos saben que no hay margen de error para esta recta final del campeonato, por lo que buscarán dar el golpe en el Inca Garcilaso de la Vega. En ese contexto, en las últimas horas se conoció mayor información sobre Paolo Guerrero y las posibilidades que tiene de viajar a Cusco tras superar su lesión.

¿Paolo Guerrero viajará con Alianza Lima para enfrentar a Cusco FC?

Según información del periodista José Varela, el 'Depredador' tiene grandes posibilidades de ser convocado para el partido ante los Guerreros Dorados, tras recuperarse del desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo que sufrió en la fecha 7 ante Deportivo Garcilaso. No obstante, precisó que Federico Girotti es quien se perfila como titular este fin de semana.

"Yo creo que sí va a estar en la nómina. Pero mi sensación es que va a arrancar Federico (Girotti). Ramos también, Ramos está jugando, ha hecho gol (ante Palestino). Ahí va a tener que definir Pablo Guede. De pronto van los tres, hoy no puede guardar nada, tiene que ir con todo”, señaló el citado comunicador en el programa 'Modo Fútbol'.

Paolo Guerrero reaparecería en Alianza Lima ante Cusco FC

De esta manera, Paolo Guerrero tendría grandes chances de volver a integrar la convocatoria de Alianza Lima tras superar su lesión, aunque todavía deberá esperar para saber si tendrá minutos ante Cusco FC. Pablo Guede tendrá la última palabra y todo apunta a que Federico Girotti partiría desde el arranque en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cusco FC?

Recordemos que el partido entre Alianza Lima y Cusco FC por la fecha 11 del Clausura se llevará a cabo este domingo 11 de octubre a las 6.30 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.