Real Madrid vs Málaga: fecha, hora y canal confirmado por la fecha 3 de LaLiga de España

El Santiago Bernabéu se viste de gala este domingo 30 de agosto para albergar un duelo cargado de historia y emociones con el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Málaga CF, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports. La afición merengue espera ver a su equipo afianzar sensaciones en casa y consolidar el buen arranque de temporada, aprovechando el calor de su público para imponer su jerarquía futbolística frente a un rival que busca reencontrar su mejor versión en la máxima categoría.

El conjunto blanco llega pletórico a este compromiso tras firmar un arranque perfecto en LaLiga. En su más reciente presentación, el Real Madrid desató todo su poderío ofensivo en el Santiago Bernabéu con una contundente victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad, precedida por un trabajado triunfo a domicilio por 1-2 ante el Espanyol. Con seis puntos de seis posibles y mostrando una gran efectividad en el área rival, los locales buscarán prolongar su racha victoriosa ante su afición para afianzarse en la cima de la clasificación.

Por su parte, el Málaga afronta este exigente desafío inmerso en la búsqueda de su primera victoria del torneo. El cuadro blanquiazul llega tras rescatar un punto en casa con un empate 1-1 frente al Deportivo de La Coruña en la fecha anterior, dejando atrás el tropiezo por 2-0 sufrido en su debut liguero ante el Atlético de Madrid. Pese a sumar una unidad en el arranque, el conjunto visitante buscará afinar su contundencia en las áreas y mantener el orden defensivo para dar la sorpresa en la capital.

Banner oficial del partido.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Málaga por LaLiga?

El duelo entre Real Madrid vs Málaga está pactado para este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu por la fecha tres de LaLiga.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Málaga por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs Málaga empezará a las 10.00 a. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Real Madrid vs Málaga por LaLiga?

El duelo entre Real Madrid vs Málaga estará a cargo del canal DSports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.