FPF evalúa recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros para la Liga 1 del 2027

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa realizar importantes modificaciones para el torneo de la Liga 1 2027. Esto en busca de corregir ciertas falencias de nuestro campeonato. Entre las principales propuestas aparecen el retorno de la bolsa de minutos y una reducción progresiva de la cantidad de futbolistas extranjeros permitidos por club.

FPF busca recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros

De acuerdo a información proporcionada por RPP, uno de los cambios que se analiza es recuperar la denominada bolsa de minutos, mecanismo que busca darle mayor participación a los futbolistas sub-20. La propuesta contempla que los equipos tengan a dos jugadores de esta categoría en cancha durante una determinada cantidad de minutos a lo largo de la temporada.

Asimismo, la FPF pretende modificar el límite de extranjeros en los planteles de la Liga 1. Actualmente, el reglamento permite hasta siete jugadores extranjeros por equipo, pero la propuesta plantea una reducción progresiva año a año hasta alcanzar un máximo de cuatro.

FPF evalúa recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros para la siguiente temporada

Reforma de la CONAR

Las modificaciones no quedarían únicamente en el ámbito de los futbolistas. También se evalúa realizar cambios en la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), con una propuesta para que extranjeros integren su directorio, como parte de una nueva conducción del arbitraje en el fútbol peruano.

Cabe precisar que estas medidas todavía no son oficiales. De acuerdo con la información recogida por el medio, las propuestas serán sometidas a consideración de la Junta Directiva de la FPF al finalizar el torneo 2026, por lo que aún podrían sufrir modificaciones antes de definir el reglamento de la Liga 1 2027.