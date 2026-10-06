0
EN DIRECTO
Perú vs Colombia por amistoso
EN VIVO
Argentina vs Benin por la despedida de Lionel Messi

FPF evalúa recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros para la Liga 1 del 2027

Desde la Federación Peruana de Fútbol se buscará evaluar estas modificaciones para la siguiente temporada, en búsqueda de mejorar el rendimiento del campeonato.

Antonio Vidal
FPF evalúa recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros para la Liga 1 del 2027
FPF evalúa recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros para la Liga 1 del 2027 | Composición Líbero/IG
COMPARTIR

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa realizar importantes modificaciones para el torneo de la Liga 1 2027. Esto en busca de corregir ciertas falencias de nuestro campeonato. Entre las principales propuestas aparecen el retorno de la bolsa de minutos y una reducción progresiva de la cantidad de futbolistas extranjeros permitidos por club.

Perú vs Colombia EN VIVO por amistoso internacional de fecha FIFA.

PUEDES VER: Perú vs Colombia EN VIVO por amistoso: minuto a minuto del partido

FPF busca recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros

De acuerdo a información proporcionada por RPP, uno de los cambios que se analiza es recuperar la denominada bolsa de minutos, mecanismo que busca darle mayor participación a los futbolistas sub-20. La propuesta contempla que los equipos tengan a dos jugadores de esta categoría en cancha durante una determinada cantidad de minutos a lo largo de la temporada.

Asimismo, la FPF pretende modificar el límite de extranjeros en los planteles de la Liga 1. Actualmente, el reglamento permite hasta siete jugadores extranjeros por equipo, pero la propuesta plantea una reducción progresiva año a año hasta alcanzar un máximo de cuatro.

FPF evalúa recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros para la siguiente temporada

FPF evalúa recuperar la bolsa de minutos y reducir el número de extranjeros para la siguiente temporada

Reforma de la CONAR

Las modificaciones no quedarían únicamente en el ámbito de los futbolistas. También se evalúa realizar cambios en la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), con una propuesta para que extranjeros integren su directorio, como parte de una nueva conducción del arbitraje en el fútbol peruano.

Cabe precisar que estas medidas todavía no son oficiales. De acuerdo con la información recogida por el medio, las propuestas serán sometidas a consideración de la Junta Directiva de la FPF al finalizar el torneo 2026, por lo que aún podrían sufrir modificaciones antes de definir el reglamento de la Liga 1 2027.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario cayó goleado por 5-2 en partido amistoso y preocupa para el Torneo Clausura

  2. Perú vs. Colombia EN VIVO por América TV: minuto a minuto del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano