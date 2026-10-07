Melgar contrató a campeón con Lanús previo partido con Universitario por el Clausura: "Bienvenido"

El final de la fecha FIFA trae consigo la reanudación del Torneo Clausura, donde uno de los partidos más emocionantes será el Universitario vs Melgar por la fecha 11. Ambos elencos buscan una victoria que les permita acercarse al título. Sin embargo, en la previa del duelo, el ‘Dominó’ sorprendió al anunciar la contratación de un campeón con Lanús de Argentina.

Melgar contrató a campeón con Lanús previo partido con Universitario

Si bien la mirada está puesta en el partido ante Universitario, el cuadro arequipeño es consciente de la importancia de empezar a mirar hacia el futuro. Por ello, decidieron apostar por la llegada de Matías Sarue, quien fue jefe de scouting de Lanús y tuvo un papel importante en la obtención de los títulos de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

Ahora, Sarue asume una nueva etapa como director deportivo de Melgar, con el objetivo de fortalecer a la institución y trabajar en la planificación del equipo de cara a las próximas temporadas. El club hizo oficial su llegada mediante una publicación en redes sociales que rápidamente generó sorpresa entre sus hinchas.

Melgar contrató a Matías Sarue, campeón con Lanús, como su nuevo director deportivo.

“¡Bienvenido al Dominó! Como parte del fortalecimiento institucional del club, le damos la bienvenida a Matías Sarue, quien se suma a la familia rojinegra como Director Deportivo”, mencionaron en su mensaje de bienvenida.

Matías Sarue destaca por su experiencia como entrenador, asistente técnico y videoanalista. Estas capacidades le permitieron asumir como jefe de scouting de Lanús en 2025, cargo desde el cual tuvo un rol importante en el área de análisis y captación de talentos, lo que le permitió al club argentino potenciar su primer equipo.

De esta forma, Melgar suma un importante elemento en sus filas deportivas, que ahora tendrá la tarea de analizar las debilidades y fortalezas del plantel para poder potenciarlo en la siguiente temporada.

¿Cuándo juegan Universitario vs Melgar?

El próximo partido de Melgar será ante Universitario por la undécima jornada del Torneo Clausura. El ‘Dominó’ deberá visitar el Estadio Monumental este sábado 10 de octubre con el objetivo de dar el golpe y seguir en la pelea por el título del campeonato.