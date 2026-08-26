Felipe Chávez recibe grandes elogios tras su fichaje por el FC Magdeburg: "Técnicamente dotado"

Felipe Chávez dejó las filas del Bayern Múnich para esta temporada. El volante de la selección peruana busca adquirir regularidad y poder desplegar su talento, por lo que terminó firmando por el FC Magdeburg de la Bundesliga 2. A su llegada, el joven mediocentro recibió grandes elogios por sus características.

Felipe Chávez recibe grandes elogios tras su fichaje por el FC Magdeburg

El volante nacional ya fue presentado oficialmente por el FC Magdeburg. El club compartió fotografías de su nuevo refuerzo y, a través de una nota publicada en su web, Peer Jaekel, director deportivo de la escuadra alemana, no dudó en rendirse en elogios ante Felipe Chávez.

En sus declaraciones, destacó que se trata de un jugador sumamente prometedor y que encaja perfectamente en los planes deportivos de la institución. Asimismo, lo catalogó como un futbolista talentoso y con gran creatividad para la generación de juego, aunque también resaltó sus cualidades de cara al arco.

Felipe Chávez recibió elogios tras firmar contrato con el FC Magdeburg

“Estamos encantados de haber podido convencer a Felipe para que se una al 1. FC Magdeburg con nuestra visión deportiva. Felipe aporta un perfil emocionante; es técnicamente dotado, creativo y se espera que deje huella tanto como creador de juego como finalizador”, expresó el directivo.

Del mismo modo, Jaekel señaló que esperan que ‘Pippo’ pueda aprovechar todo lo aprendido durante su formación en el Bayern Múnich y aportar versatilidad y nuevas variantes al funcionamiento del equipo. Además, aseguró que en el Magdeburg tendrá las oportunidades para destacar.

“Su experiencia previa en el FC Augsburg y el FC Bayern Munich le ha proporcionado valiosos conocimientos que ahora queremos aprovechar juntos. Sus cualidades ofensivas nos darán mayor versatilidad y nuevas posibilidades en nuestro juego. Estamos convencidos de que podemos ofrecerle el entorno adecuado en nuestro club para que dé el siguiente paso y se consolide al máximo nivel a largo plazo”, finalizó.

Felipe Chávez renovó con el Bayern Múnich

Antes de marcharse a préstamo, Felipe Chávez amplió su contrato con el Bayern Múnich hasta la temporada 2028. No obstante, en la cesión el club bávaro incluyó una opción de compra, lo que deja claro que el futbolista peruano no figura en los planes de la entidad.