Felipe Chávez dejará el Bayern Múnich y cuatro clubes buscan su fichaje: "Están interesados"

Felipe Chávez es uno de los jugadores peruanos con mejor rendimiento en la actualidad. El volante de la selección peruana ha brillado en la pretemporada del Bayern Múnich y se esperaba que pueda afianzarse en el equipo. No obstante, se conoció que el club no lo tiene en sus planes, por lo que ya está evaluando sus opciones para continuar su carrera con continuidad.

Felipe Chávez dejará el Bayern Múnich y cuatro clubes buscan su fichaje

En la pretemporada, Felipe Chávez había logrado ganarse el cariño de los hinchas por sus goles y asistencias, aunque no fue suficiente para que se decida su permanencia en el club. Según reveló el periodista Nico Linner del medio 'Bild', el club busca ceder al futbolista para esta temporada.

De esta forma, hay clubes que ya han manifestado su intención de adquirir sus servicios como Magdeburg, Braunschweig y FC Heidenheim de la Bundesliga 2. Sin embargo, también ha generado interés en el fútbol portugués.

Felipe Chávez no seguirá en el Bayern Múnich para esta temporada.

"Felipe Chávez está a punto de dejar el Bayern cedido. Magdeburg en particular ha hecho un fuerte intento por fichar a Chávez, pero Braunschweig y Heidenheim también están interesados. El club portugués de primera división Estrela Amadora también está en la carrera. El destino sigue sin decidirse", mencionó el comunicador.

Del mismo modo, el periodista alemán informó que el DT Vicent Kompany fue quien comunicó la decisión de no contar con Felipe Chávez para esta temporada, por lo que el club optó por cederlo para que siga adquiriendo minutos.

“Vincent Kompany actualmente no ve un lugar para Chávez en la plantilla del primer equipo, por lo que el club y el jugador optaron por otra cesión”, complementó el periodista extranjero.

Valor de mercado de Felipe Chávez

Según el portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez ha evidenciado una notable evolución desde su paso por las categorías inferiores. Como resultado, el mediocampista está valorado en 4 millones de euros, una cifra que podría continuar en aumento y que lo sitúa entre los futbolistas peruanos más cotizados del momento.