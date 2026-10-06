Hansell Riojas fue rotundo tras eliminación de Sport Boys de la Copa de la Liga: "Una vergüenza"

Sport Boys fue eliminado de la Copa de la Liga 2026 después de caer por 3-0 frente a Alianza Atlético en la semifinal disputada en ida y vuelta. Luego de ese resultado, Hansell Riojas tomó la palabra y dejó un comentario contundente sobre la dolorosa despedida del conjunto chalaco.

Hansell Riojas dio fuerte comentario luego de la eliminación de Sport Boys de la Copa de la Liga 2026

Riojas no ocultó su molestia luego de la eliminación de Sport Boys ante Alianza Atlético en la Copa de la Liga. El defensor señaló que el plantel chalaco debe asumir la responsabilidad por las dos derrotas que terminaron dejándolos fuera de la competencia con un resaltado global de 8-2

“Una vergüenza lo que nos ha pasado en esta llave. Nos hacemos responsables de la ida y vuelta. Hoy estamos eliminados por errores nuestros”, expresó Riojas tras el encuentro. El jugador reconoció que el equipo no consiguió responder de la manera esperada en una serie que terminó siendo adversa para los rosados.

Sport Boys quedó eliminado de la Copa de la Liga tras perder ante Alianza Atlético

El futbolista de Sport Boys también destacó la dificultad que representaba disputar el partido de vuelta después del resultado obtenido en el primer enfrentamiento. Para Riojas, Alianza Atlético demostró ser un rival competitivo y supo aprovechar las circunstancias para quedarse con la clasificación.

“Iba a ser complicado porque es un buen rival que sabe jugar. Hay que asumirlo todos. Somos un grupo y todos nos hacemos cargo”, manifestó el defensor. Con estas palabras, dejó claro que la responsabilidad por la eliminación no recae en un solo jugador, sino en todo el plantel.

Hansell Riojas apunta al Torneo Clausura luego de la eliminación en la Copa de la Liga

Ahora, Sport Boys deberá cambiar rápidamente de página y concentrarse en el Torneo Clausura. El próximo partido tendrá una particularidad, ya que volverán a enfrentarse precisamente ante Alianza Atlético, por lo que Hansell Riojas considera que tendrán una oportunidad para reaccionar después del golpe sufrido.

“Estamos pensando en eso ya, así que por ese lado me quedo tranquilo. A mejorar los detalles que tenemos que mejorar”, sostuvo. El defensor espera que el equipo pueda corregir sus errores y mostrar una respuesta positiva en su siguiente presentación.