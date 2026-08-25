Felipe Chávez jugará en la segunda división tras confirmarse su salida de Bayern Múnich: "Cerrado"

Felipe Chávez ha sido uno de los puntos más fuertes del Bayern Múnich en su pretemporada. El volante ha maravillado con goles y asistencias, aunque no bastó para que se gane un lugar en el primer equipo. Por ello, el cuadro alemán ha decidido desprenderse de él y ya tiene todo concretado para su llegada a la segunda división.

Felipe Chávez jugará en la segunda división tras confirmarse su salida de Bayern Múnich

En las últimas horas se conoció que el volante sería cedido y ya habían otros equipos buscando su fichaje. En ese contexto, el prestigioso medio ‘Sky Sport’ confirmó que ya existe un acuerdo para que Felipe Chávez juegue cedido en las filas del FC Magdeburg, club que milita en la Bundesliga 2.

“En el FC Bayern München hay un nuevo movimiento de talentos. Según informaciones exclusivas de Sky Sport, ya está cerrado un adiós temporal de Felipe Chávez. El joven se marcha cedido al 1. FC Magdeburg”, reveló el citado medio en su publicación.

Según mencionaron, ‘Pippo’, el acuerdo será por toda la temporada y contempla una opción de compra que podrán ejercer si desean mantenerlo en sus filas. De este modo, se prevé que el volante nacional pase los exámenes médicos este miércoles 26 de agosto y llegue para firmar su contrato.

Felipe Chávez seguirá su carrera en FC Magdeburg de la Bundesliga 2

“Hay un acuerdo completo sobre una cesión de un año con opción de compra. El delantero de 19 años se espera que llegue el miércoles para el chequeo médico en el equipo de Segunda División. El FCM ya había mantenido conversaciones directas previas con el talento, que la temporada pasada estuvo cedido en el 1. FC Köln”, complementaron.

Felipe Chávez estuvo cerca de la Liga de Portugal

Por otro lado, Sky Sport señaló que también existía la opción de que Felipe Chávez juegue en la primera división de Portugal con el Estrela Amadora. El club había mostrado un gran interés, pero no avanzaron las negociaciones.

“Antes también estuvo sobre la mesa un traspaso a Portugal. Estrela Amadora también estaba entre los interesados y siguió la situación de cerca. Al círculo de inversores de Estrela Amadora pertenecen, entre otros, Mats Hummels y Thomas Müller”, finalizaron.