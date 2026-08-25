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Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Real Madrid vs. Real Sociedad chocan este miércoles por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Real Madrid y Real Sociedad juegan este miércoles por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2025-2026.
Real Madrid y Real Sociedad juegan este miércoles por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2025-2026. | Foto: Composición de Libero
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Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentan este miércoles 26 de agosto, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este martes 25 de agosto.

PUEDES VER: Partidos de hoy, martes 25 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Real Madrid vs. Real Sociedad: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Real Sociedad, por la primera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 1.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos: 3.00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami): y 1.00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Sociedad?

  • Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports e Izzi
  • Centroamérica: VIX y Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
  • España: Movistar Plus, LaLiga TV y GOL
Convocatoria del Real Madrid ante la Real Sociedad.

Convocatoria del Real Madrid ante la Real Sociedad.

Real Madrid vs. Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026-2027

Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Real Sociedad se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de esta nueva temporada de LaLiga EA Sports, el conjunto merengue está sexto debido a que tiene un partido pendiente, mientras que el elenco de San Sebastián es uno de los coleros porque no ha podido sumar puntos todavía.

La 'Casa Blanca', con 3 puntos, querrá seguir en la senda del triunfo y esta vez ante el estadio Santiago Bernabéu que seguramente estará repleto para ver a los nuevos fichajes y el regreso de José Mourinho en el banquillo. Por su parte, el 'Txuri-Urdinak' debutó con derrota por 1-0 y no tiene intención de continuar complicándose.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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