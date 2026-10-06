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Lionel Messi recibió Doctorado Honoris Causa antes de su último partido con Argentina
Previo al Argentina vs Benín, Lionel Messi fue sorprendido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con una distinción que trasciende lo deportivo.
Lionel Messi recibió un nuevo e inesperado reconocimiento a su exitosa trayectoria marcada por logros deportivos. En la previa del Argentina vs Benín, que marcará el último partido de 'Leo' con la Albiceleste, el astro fue galardonado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un evento que contó con la presencia de autoridades de la propia institución y de la AFA.
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Lionel Messi recibió Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la selección argentina, que compartió fotografías del evento que contó con la presencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, Emiliano Yacobitti (vicerrector) y el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, entre otros. Vale precisar que la ceremonia se llevó a cabo en el predio de la AFA, ubicado en la ciudad de Ezeiza.
"El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. ¡Felicidades, leyenda!", se lee en la publicación de la Albiceleste en su cuenta oficial de X.
Lionel Messi recibió Doctorado Honoris Causa por la UBA
De esta manera, Lionel Messi suma un nuevo reconocimiento a una carrera que lo ha llevado a conquistar los principales títulos del fútbol mundial. El Doctorado Honoris Causa de la UBA se suma a los múltiples homenajes que ha recibido el capitán argentino a lo largo de los años.
Ahora, 'Leo' se prepara para vivir una jornada especial con la Albiceleste, pues el duelo ante Benín marcará una nueva página en su historia con la selección. Con el respaldo de sus compañeros y miles de hinchas, el astro buscará disfrutar de una noche que promete ser inolvidable.
¿A qué hora es la despedida de Lionel Messi?
Vale resaltar que el partido entre Argentina y Benín está programado para las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. No obstante, la despedida de Messi empezará desde mucho antes (3.30 p. m.) con una serie de eventos que contará con música en vivo y continuará incluso después del partido.
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