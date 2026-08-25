River Plate vs Santa Fe EN VIVO: horario, canal y pronóstico por la vuelta de Copa Sudamericana

River Plate vs Santa Fe se enfrentan este miércoles 26 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos elencos llegan con la necesidad de quedarse con el triunfo luego del 0-0 en la ida. Este compromiso se disputará en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires y dará inicio a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). La transmisión del encuentro va por las señales de ESPN y DirecTV Sports.

¿A qué hora juega River Plate vs Santa Fe?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de River Plate vs Santa Fe:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (del jueves).

¿Dónde ver River Plate vs Santa Fe EN VIVO?

El partido de River Plate vs Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio argentino. Del mismo modo, otros países de la región podrán sintonizar por Disney Plus.

Previa del River Plate vs Santa Fe por Copa Sudamericana

River Plate afronta la vuelta de octavos de final con la obligación de ganar tras el empate sin goles en Colombia. El equipo de Eduardo Coudet necesita recuperar su mejor versión para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

River Plate necesita levantar cabeza y seguir rumbo al título

El Millonario atraviesa un momento complicado, con apenas cuatro puntos en seis fechas de la Liga Profesional y una reciente eliminación en la Copa Argentina. La buena noticia es que Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi están nuevamente disponibles para reforzar el once.

Independiente Santa Fe llega al Monumental con la ilusión de dar el golpe después de no poder sacar ventaja en el encuentro de ida. El conjunto colombiano acumula seis partidos sin perder y ha construido su buen momento principalmente desde la solidez defensiva.

Santa Fe busca dar el golpe y celebrar su clasificación en Argentina

Los Cardenales han mantenido su arco en cero en cinco de sus últimos seis encuentros y buscarán repetir esa fórmula en Buenos Aires. Aunque sus antecedentes como visitante en Argentina no son favorables, llegan con confianza tras sus recientes actuaciones fuera de casa y la experiencia de Hugo Rodallega, su ‘9’ principal.

¿Qué canal transmite partido de River Plate vs Santa Fe?

Perú, Bolivia y Paraguay: Disney Plus.

Argentina, Chile y Uruguay: ESPN y DirecTV Sports.

Colombia y Ecuador: DirecTV Sports.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Venezuela: DirecTV Sports.

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.

River Plate vs Santa Fe: pronóstico y apuestas

River Plate llega como favorito para quedarse con la victoria ante Santa Fe y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta.

Casa de apuestas River Plate Empate Santa Fe Betsson 1.50 3.60 6.80 Betano 1.53 4.10 7.80 Bet365 1.44 4.33 7.00 1xBet 1.52 4.20 8.05 Caliente 1.51 4.00 7.80 Caliente 1.45 3.90 7.60

River Plate vs Santa Fe: alineaciones probables del partido

Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Posible alineación de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Alexis Zapata, Nahuel Bustos, Jader Obrian y Hugo Rodallega.