¡Cienciano jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026! Gracias al resultado de la ida, Papá de América logró aguantar la diferencia y eliminó a Botafogo en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Ahora, enfrentará a Montevideo City Torque que viene de derrotar a Tigre por un global de 3-1 y es una de las grandes sorpresas del torneo internacional. A continuación, podrás saber todo acerca de este partidazo entre cusqueños y uruguayos.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

De momento, no hay una fecha exacta, pero de acuerdo a la programación de Conmebol, los partidos de ida se jugarán entre el 8 y el 10 de septiembre; mientras que los duelos de vuelta están pactados para los días entre 15 y 17 del mismo mes.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

Falta confirmar el horario de este duelo, pero de acuerdo a la programación de Conmebol, el choque entre Cienciano vs Montevideo City puede jugarse a las 5.00 p. m. (hora peruana) o 7.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

Los partidos de la Copa Sudamericana 2026 van a través del canal DSports de la señal de cable DIRECTV y también puedes seguirlo vía la aplicación de streaming DGO.

¿Cómo serán los duelos entre Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

Debido a que Montevideo City Torque terminó como líder invicto en la fase de grupos, cuenta con una mejor ubicación en la tabla general del torneo, por lo que tiene derecho a definir de local.

Es decir, el partido de ida entre Cienciano vs Montevideo City Torque se jugará en el Inca Garcilaso de la Vega, mientras que el duelo de vuelta será en el Estadio Centenario de Uruguay.