Cienciano vs Botafogo EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, canal para ver y pronóstico

Cienciano vs Botafogo jugarán un emocionante encuentro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' llega con una ventaja de 6-1 en el marcador global tras la ida en Cusco y buscará consolidar su clasificación en territorio brasileño. Este duelo se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana)en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Brasil. La transmisión del encuentro estará a cargo de DirecTV Sports y Paramount Plus.

¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Cienciano vs Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (del viernes).

¿Dónde ver partido de Cienciano vs Botafogo EN VIVO?

El duelo entre Cienciano vs Botafogo será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports en todo el Perú y gran parte de Sudamérica. Asimismo, la plataforma de streaming Paramount Plus ofrecerá la cobertura del encuentro en todo el territorio brasileño.

Previa del Cienciano vs Botafogo por la vuelta de la Copa Sudamericana

Cienciano llega con una gran ventaja en el marcador luego de haber impuesto su jerarquía en casa. El cuadro imperial venció 6-1 en la ida y buscará sellar una clasificación que parece definida. El equipo de Horacio Melgarejo ha mostrado una contundencia goleadora donde se destacan figuras como Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Christian Souza.

Cienciano apabulló a Botafogo por 6-1 en la ida desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Para este duelo, se confirmó que el 'Papá' recuperará a Carlos Garcés y Santiago Arias en su plantel. Ambos jugadores se perdieron el primer partido por suspensión y todo indica que iniciarán en el once titular. Por ello, lo más probable es que Matías Succar, autor de un hat-trick en la ida, inicie desde el banco.

No obstante, el equipo cusqueño deberá salir con el enfoque en golpear a su rival en los momentos oportunos, pero sobre todo aguantar el marcador para seguir soñando con su tercera estrella internacional.

Por su parte, Botafogo está obligado a hacer historia en su casa en busca de remontar la serie. Recientemente, el club anunció la destitución del DT Franclim Carvalho ante los malos resultados obtenidos. El 'Fogao' suma tres partidos consecutivos sin conocer triunfos en la presente temporada.

Botafogo se ilusiona con dar el gran golpe y remontar el 6-1 en el marcador global.

Cienciano vs Botafogo: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de Cienciano vs Botafogo EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales:

Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports.

Brasil: Paramount Plus.

Argentina, Chile y Uruguay: DirecTV Sports.

Bolivia: Tigo Sports 2.

Venezuela: DirecTV Sports.

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.

Cienciano vs Botafogo: pronóstico y apuestas

Botafogo parte como el gran favorito para quedarse con la victoria ante Cienciano en el partido de vuelta de los octavos de final. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta:

Casa de apuestas Cienciano Empate Botafogo Betsson 18.00 8.40 1.09 Betano 21.00 10.00 1.14 Te Apuesto 20.43 9.17 1.12 1xBet 20.00 13.70 1.11 Caliente 23.00 9.60 1.12 Stake 20.50 9.55 1.09

Cienciano vs Botafogo: probables alineaciones del partido

Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Alejandro Hohberg, Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés

Posible alineación de Botafogo: Warlerson; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino, Álex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Matheus Martins y Kadir.

¿Dónde juegan Cienciano vs Botafogo por la vuelta de los octavos de final?

Así luce el Estadio Olímpico Nilton Santos

Este partido está programado para disputarse en las inmediaciones del Estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro, Brasil. Este recinto cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores.