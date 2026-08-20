Jesús Pretell clasificó a cuartos de final de la Libertadores junto a LDU tras vencer a Mirassol

Jesús Pretell integró el once de LDU de Quito que dejó fuera a Mirassol en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, luego de imponerse en la tanda de penales. El conjunto ecuatoriano superó al brasileño y avanzó a los cuartos de final del torneo más importante de Sudamérica.

LDU clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Mirassol junto a Jesús Pretell