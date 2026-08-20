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Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Jesús Pretell clasificó a cuartos de final de la Libertadores junto a LDU tras vencer a Mirassol

Con gol de Jesús Pretell en la tanda de penales, LDU de Quito clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Mirassol de Brasil.

Luis Blancas
LDU clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Mirassol junto a Jesús Pretell
LDU clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Mirassol junto a Jesús Pretell | Composición: Líbero
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Jesús Pretell integró el once de LDU de Quito que dejó fuera a Mirassol en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, luego de imponerse en la tanda de penales. El conjunto ecuatoriano superó al brasileño y avanzó a los cuartos de final del torneo más importante de Sudamérica.

Acá podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026: así quedaron las llaves confirmadas

LDU clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Mirassol junto a Jesús Pretell

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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