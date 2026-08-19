Partidos de hoy, jueves 20 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Este jueves 20 de agosto se realizarán interesantes encuentros por laLiga de España, clasificación a la Europa League y los duelos de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. Precisamente en este último torneo jugará Cienciano vs Botafogo. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Rayo Vallecano vs Alavés 2.00 p. m. ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por Europa League

Partido Horario Canal Kairat Almaty vs Anderlecht 10.00 a. m. Claro TV+ Jagiellonia vs Iberia 1999 11.00 a. m. Onefootball Mjallby vs Salzburgo 11.00 a. m. Onefootball Besiktas vs Kauno Zalgiris 12.00 p. m. S Sport+ Egnatia vs Lilleström 12.00 p. m. Onefootball Lech Poznan vs Thun 12.00 p. m. TV Sports Trabzonspor vs Ferencvaros 12.00 p. m. atv Univ. Craiova vs Ararat-Armenia 12.00 p. m. 1TV Estrella Roja vs Plzen 1.00 p. m. Onefootball OFI Creta vs CSKA Sofia 1.00 p. m. Cosmote Sport 1 St. Truiden vs Omonia 1.00 p. m. Cytavision Benfica vs Aarhus 2.00 p. m. SIC

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

Partido Horario Canal LDU Quito vs Mirassol 5.00 p. m. ESPN y Disney+ Corinthians vs Rosario Central 7.30 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

Partido Horario Canal Macará vs Santos 5.00 p. m. ESPN 4 y Disney+ Olimpia vs Vasco 5.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Botafogo vs Cienciano 7.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal Always Ready vs Real Oruro 2.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Partido Horario Canal Atlético Nacional vs Deportivo Cali 6.00 p. m. Fanatiz Independiente Medellín vs Deportivo Pasto 8.00 p. m. Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa Ecuador