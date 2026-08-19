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River Plate vs Santa Fe por Sudamericana

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa de partidos para hoy, jueves 20 de agosto, con horarios y canales de transmisión de la Champions League, Libertadores y Sudamericana.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 20 de agosto.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 20 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 20 de agosto se realizarán interesantes encuentros por laLiga de España, clasificación a la Europa League y los duelos de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. Precisamente en este último torneo jugará Cienciano vs Botafogo. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Acá podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026: así quedaron las llaves confirmadas

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Rayo Vallecano vs Alavés2.00 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por Europa League

PartidoHorarioCanal
Kairat Almaty vs Anderlecht10.00 a. m.Claro TV+
Jagiellonia vs Iberia 199911.00 a. m.Onefootball
Mjallby vs Salzburgo11.00 a. m.Onefootball
Besiktas vs Kauno Zalgiris12.00 p. m.S Sport+
Egnatia vs Lilleström12.00 p. m.Onefootball
Lech Poznan vs Thun12.00 p. m.TV Sports
Trabzonspor vs Ferencvaros12.00 p. m.atv
Univ. Craiova vs Ararat-Armenia12.00 p. m.1TV
Estrella Roja vs Plzen1.00 p. m.Onefootball
OFI Creta vs CSKA Sofia1.00 p. m.Cosmote Sport 1
St. Truiden vs Omonia1.00 p. m.Cytavision
Benfica vs Aarhus2.00 p. m.SIC

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
LDU Quito vs Mirassol5.00 p. m.ESPN y Disney+
Corinthians vs Rosario Central7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Macará vs Santos5.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
Olimpia vs Vasco5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Botafogo vs Cienciano7.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Real Oruro2.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Nacional vs Deportivo Cali6.00 p. m.Fanatiz
Independiente Medellín vs Deportivo Pasto8.00 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

PartidoHorarioCanal
Juventud Italiana vs Delfín3.00 p. m.DSports y DGO
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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