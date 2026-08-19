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Partidos de hoy, jueves 20 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación completa de partidos para hoy, jueves 20 de agosto, con horarios y canales de transmisión de la Champions League, Libertadores y Sudamericana.
Este jueves 20 de agosto se realizarán interesantes encuentros por laLiga de España, clasificación a la Europa League y los duelos de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. Precisamente en este último torneo jugará Cienciano vs Botafogo. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026: así quedaron las llaves confirmadas
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Rayo Vallecano vs Alavés
|2.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Kairat Almaty vs Anderlecht
|10.00 a. m.
|Claro TV+
|Jagiellonia vs Iberia 1999
|11.00 a. m.
|Onefootball
|Mjallby vs Salzburgo
|11.00 a. m.
|Onefootball
|Besiktas vs Kauno Zalgiris
|12.00 p. m.
|S Sport+
|Egnatia vs Lilleström
|12.00 p. m.
|Onefootball
|Lech Poznan vs Thun
|12.00 p. m.
|TV Sports
|Trabzonspor vs Ferencvaros
|12.00 p. m.
|atv
|Univ. Craiova vs Ararat-Armenia
|12.00 p. m.
|1TV
|Estrella Roja vs Plzen
|1.00 p. m.
|Onefootball
|OFI Creta vs CSKA Sofia
|1.00 p. m.
|Cosmote Sport 1
|St. Truiden vs Omonia
|1.00 p. m.
|Cytavision
|Benfica vs Aarhus
|2.00 p. m.
|SIC
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|LDU Quito vs Mirassol
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Corinthians vs Rosario Central
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Macará vs Santos
|5.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Olimpia vs Vasco
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Botafogo vs Cienciano
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs Real Oruro
|2.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Nacional vs Deportivo Cali
|6.00 p. m.
|Fanatiz
|Independiente Medellín vs Deportivo Pasto
|8.00 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Juventud Italiana vs Delfín
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
¡Vamos al Circo!
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