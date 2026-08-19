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Corinthians vs Rosario Central EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la Copa Libertadores
Este jueves 20 de agosto se realizará el duelo Corinthians vs Rosario Central en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Corinthians vs Rosario Central EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro. Tras el 0-0 de la ida, el Timao recibirá al Canalla en el Neo Química Arena este jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña/hora argentina) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ para Sudamérica; Telefe, Fox Sports y Mitelefe en Argentina; y Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+ y Sky+ para Brasil.
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¿A qué hora juegan Corinthians vs Rosario Central por la Copa Libertadores 2026?
El partido entre Corinthians vs Rosario Central por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se realizará este jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña/hora argentina).
¿Dónde ver Corinthians vs Rosario Central por la Copa Libertadores 2026?
La transmisión del Corinthians vs Rosario Central estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. Si te encuentras en territorio argentino, entonces podrás seguirlo vía Telefe, Fox Sports y Mitelefe. En Brasil, va vía Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+ y Sky+.
Corinthians vs Rosario Central: posibles alineaciones
- Corinthians: Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Matheuzinho; Raniele, Carrillo; Breno Bidon, Garro, Kaio Cesar y Pedro Raul.
- Rosario Central: Ledesma; Coronel, Ovando, Avila, Sandez; Ibarra, Pizarro; Cantizano, Di María, Campaz y Copetti.
Corinthians vs Rosario Central: apuestas y pronósticos
|Apuestas
|Corinthians
|Empate
|Rosario Central
|Betsson
|1.92
|3.00
|4.40
|Betano
|1.98
|3.20
|4.85
|Bet365
|1.91
|3.20
|4.75
|1XBet
|1.95
|3.08
|4.94
|Doradobet
|1.96
|3.00
|4.75
Corinthians vs Rosario Central: previa del partido por la Copa Libertadores 2026
La Copa Libertadores no da margen de error y la Neo Química Arena será el escenario de una batalla donde solo cabe la victoria. Tras el 0-0 pactado en el Gigante de Arroyito en la ida, Corinthians y Rosario Central se enfrentan en la vuelta de los octavos de final con el tablero completamente limpio. El conjunto brasileño buscará imponer la jerarquía de su localía ante su afición, mientras que el cuadro Canalla viaja a territorio paulista enfocado en dar el golpe definitivo que meta a los de Rosario entre los ocho mejores del continente.
En el primer duelo, las defensas se impusieron a las virtudes ofensivas y el protagonismo del portero Hugo Souza evitó que Central abriera el marcador. Para este encuentro, el Timão necesita mostrar una versión mucho más ambiciosa de la mano de Rodrigo Garro en la generación de juego para romper el cerrojo defensivo visitante. Por su parte, la escuadra argentina intentará explotar la velocidad de Jáminton Campaz de contra y apoyarse en el liderazgo de Ángel Di María para lastimar en las transiciones rápidas.
Rosario empató 0-0 con Corinthians. Foto: AFP
La ecuación es simple para ambos: el equipo que gane los 90 minutos asegurará su boleto a la siguiente ronda. Un nuevo empate conducirá la definición directamente a la tanda de penales, un marco con fuerte carga emotiva e histórica para ambas instituciones. Con la tensión al máximo y la clasificación continental sobre la mesa, la caldera del Corinthians vivirá 90 minutos infartantes de puro fútbol sudamericano.
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