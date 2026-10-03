FIFA falló a favor de Sergio Peña: duro castigo a Sakaryaspor por el peruano

Sergio Peña vuelve a estar en el centro de la atención en Turquía luego de que la FIFA sancionara a Sakaryaspor por una deuda pendiente con el futbolista peruano. El mediocampista defendió los colores del conjunto turco durante la temporada 2025-2026 en la segunda división y ahora la institución deberá responder por una serie de pagos que fueron considerados impagos.

FIFA dio fuerte castigo a Sakaryaspor de Turquía por Sergio Peña

La decisión fue tomada por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que determinó que Sakaryaspor mantiene una deuda de 155.000 euros con Peña. El monto está compuesto por 100.000 euros correspondientes a salarios, 50.000 euros establecidos en un protocolo adicional y otros 5.000 euros por asignaciones.

A esta cantidad se suman los intereses correspondientes del 5%. Asimismo, la FIFA impuso al club una multa de 15.000 dólares, debido a que esta representa su tercera infracción relacionada con este tipo de incumplimientos dentro de un periodo de dos años.

La resolución de la FIFA que castiga a Sakaryaspor de Turquía por Sergio Peña

El abogado especializado en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares explicó los detalles de la resolución y precisó los conceptos incluidos en la deuda. “La Cámara de Resolución de Disputas consideró impagos €100.000 de salarios, €50.000 pactados en un protocolo adicional y €5.000 de asignaciones, más intereses del 5%. Además, por tratarse de la 3.ª infracción en dos años, impuso una multa de USD 15.000 al club”, indicó.

¿Qué pasará con Sergio Peña después del castigo de la FIFA a Sakaryaspor?

A partir de esta decisión, Sakaryaspor tendrá 45 días para cumplir con el pago correspondiente a Sergio Peña. En caso de que el club no cumpla dentro del plazo establecido, el futbolista podrá solicitar que se aplique una prohibición para registrar nuevos jugadores de hasta tres periodos consecutivos, lo que complicaría considerablemente la planificación deportiva de la institución turca.

La resolución todavía puede ser apelada por las partes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de un plazo de 21 días. Mientras tanto, Sakaryaspor deberá definir si cumple con la obligación económica establecida por FIFA o recurre la decisión para evitar una sanción que podría afectar sus próximos mercados de fichajes.