Tomás Rosicky, director deportivo del Sparta Praga, se pronunció sobre Joao Grimaldo: "Difícil"

Joao Grimaldo es uno de los jugadores más prometedores de la selección peruana en la actualidad. Sin embargo, el extremo nacional no ha sido considerado en esta temporada con el Sparta Praga, al punto que ha sido relegado al segundo equipo para que pueda tener algo de rodaje. En ese contexto, Tomás Rosicky, director deportivo del club, reveló el motivo de su falta de minutos.

Tomás Rosicky, director deportivo del Sparta Praga, se pronunció sobre Joao Grimaldo

Durante una entrevista con ‘Livesport Zprávy’, le consultaron a Tomáš Rosický por las escasas oportunidades que ha tenido Joao Grimaldo desde su llegada al Sparta Praga, pese a ser uno de los flamantes fichajes del club.

Ante ello, el histórico exjugador del Arsenal y actual director deportivo del conjunto checo no dudó en destacar el talento del extremo de la selección peruana y defendió su contratación por las cualidades que posee para romper defensas cerradas. Sin embargo, explicó que su falta de minutos responde principalmente a un cambio en el estilo de juego del equipo.

Joao Grimaldo sigue sin ser considerado en las convocatorias del Sparta Praga

“Sigo pensando que Joao (Grimaldo) es un buen jugador. Cuando llegó, el entrenador y yo buscábamos a alguien técnico que pudiera marcar la diferencia en espacios reducidos contra una defensa cerrada. Pero luego el estilo de juego cambió un poco y, dada la enorme calidad de los extremos que tenemos ahora, es comprensible que le resulte extremadamente difícil tener minutos en el campo”, señaló.

Asimismo, Rosický indicó que actualmente el Sparta Praga cuenta con varios extremos de gran nivel, situación que genera una fuerte competencia interna y dificulta que Joao Grimaldo pueda sumar minutos con regularidad.

Tomás Rosicky reveló el futuro de Joao Grimaldo en Sparta Praga

Por otro lado, el directivo señaló que la continuidad de Joao Grimaldo dependerá de la cantidad de minutos que tenga hasta final de año.“Veremos cuánto protagonismo tiene al final del año. Es totalmente correcto que el entrenador exija esas emociones a los que están en el banquillo; quiere que todos se involucren al máximo”, indicó.