Diego Rebagliati dio fuerte opinión sobre Canadá previo al partido con Perú: "Se parece a Estados Unidos"

La selección peruana de fútbol enfrentará HOY sábado 3 de octubre a su similar de Canadá en su tercer partido amistoso de fecha FIFA. La ‘Bicolor’ visitará el Saputo Stadium de Montreal en busca de su primera victoria, tras empatar con México y perder ante Estados Unidos. A pocas horas del compromiso, Diego Rebagliati analizó al rival de turno y sorprendió al señalar que el cuadro de ‘La Hoja de Maple’ tiene mucha similitud con los estadounidenses.

Diego Rebagliati comparó a las selecciones de Canadá y Estados Unidos en la previa del duelo contra Perú

Durante la última emisión del programa ‘Al Ángulo’, el comentarista deportivo afirmó que los canadienses tienen un estilo de juego más parecido al de Estados Unidos, a diferencia de México y destacó la calidad de los jugadores que conforman el equipo dirigido por el profesor Jesse Marsch.

“Partido complicado porque Canadá se parece más a Estados Unidos que a México. Canadá con Marsch es un equipo ya con un estilo muy identificado, es un equipo de transiciones rápidas que va a tratar de buscar la espalda de los laterales, tienenn a Buchanan que juega en el Villareal, es rápido. Schafelburg es el del otro lado, que también es un extremo muy rápido”, señaló.

Perú y Canadá jugarán duelo amistoso por fecha FIFA

Ante este panorama, la selección peruana deberá tomar sus precauciones ante un conjunto canadiense que, según Rebagliati, puede generar peligro especialmente cuando encuentra espacios para atacar. El duelo en Montreal será una nueva prueba para la ‘Bicolor’ de Mano Menezes, que buscará su primer triunfo en esta fecha FIFA y dejar atrás el 4-1 sufrido ante Estados Unidos.

¿A qué hora juega Perú vs Canadá?

Recordemos que el partido entre la selección peruana y la selección canadiense está programado para la 1.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido en vivo a través de la señal de América TV y América TV GO.