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Canadá y su posible baja para enfrentar a la selección peruana por partido amistoso
La selección de Canadá tiene altas probabilidades de perder a un futbolista de cara al partido contra Perú por el amistoso FIFA.
Canadá podría afrontar el amistoso ante la selección peruana con una duda importante en su ataque. A pocas horas del encuentro de este sábado, el técnico Jesse Marsch confirmó que tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque hay un jugador que permanece en evaluación tras sufrir una lesión durante uno de los entrenamientos: estamos hablando de Cyle Larin.
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La posible baja de Canadá para jugar contra la selección peruana
El delantero canadiense sintió un tirón en la espalda mientras realizaba trabajos en el gimnasio y su presencia frente a Perú todavía no está asegurada. Marsch explicó que esperarán hasta el último momento para determinar si Larin está en condiciones de participar del compromiso.
Cyle Larin es posible baja de Canadá ante Perú
“Él, entre todas las cosas, se lastimó la espalda en el gimnasio al ir a levantar una pesa. No está bien llamarlo 'Viejo Larin'. Sé que eso es lo que estaban pensando. Todos los demás están listos para jugar”, comentó entre risas el estratega canadiense.
La posible ausencia de Larin se suma a las variantes que Jesse Marsch tiene previstas para este encuentro. El entrenador adelantó que realizará varios cambios en su once titular respecto al equipo que enfrentó a Chile, por lo que Perú podría encontrarse con una formación diferente este sábado.
De esta manera, la situación de Cyle Larin será uno de los puntos a seguir antes del pitazo inicial. Canadá esperará hasta el último momento para conocer si su delantero podrá ser considerado ante la selección peruana.
Posibles alineaciones de Perú vs Canadá
- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne; Miguel Araujo o Erick Noriega; Renzo Garcés; Marcos López; Wilder Cartagena; Yoshimar Yotún; André Carrillo; Piero Magallanes; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.
- Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea, Nathan Saliba; Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg, Ralph Priso; Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan.
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