DT de Canadá dio fuerte comentario sobre el rendimiento de la selección peruana: "Se sienten bien"

La selección de Perú se medirá con Canadá en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Antes del partido, el seleccionador canadiense, Jesse Marsch, se refirió al desempeño del conjunto peruano, resaltó la labor de Mano Menezes y señaló que la Bicolor representará una exigencia importante para su equipo.

Jesse Marsch, técnico de Canadá, dio rotundo comentario sobre el rendimiento de la selección peruana

Marsch recordó que Canadá ya enfrentó a Perú en la Copa América y aseguró que también ha seguido sus partidos recientes. El entrenador valoró especialmente la actitud mostrada por la selección peruana ante México, duelo que terminó 1-1, y consideró que ese resultado puede darle confianza para este nuevo desafío.

"Buscamos darle la oportunidad de jugar a todos mañana. Conocemos a Perú por haberlos enfrentado en la Copa América, y luego los hemos visto en sus últimos partidos. Creo que jugaron un partido con mucha actitud, se lo pusieron muy difícil a México. Creo que internamente se sienten muy bien respecto a ese partido, y quieren usar ese impulso para venir y jugar ahora contra nosotros”, afirmó.

Marsch también destacó la trayectoria de Mano Menezes y su experiencia al frente de importantes equipos del fútbol brasileño. A partir de ello, el técnico canadiense anticipó un partido intenso y dejó claro que su selección no espera recibir concesiones por parte del conjunto peruano.

"Espero que ellos también hagan algunos cambios, pero creo que veremos un partido realmente bueno y a un oponente que no nos regalará mucho. Estamos preparados para eso, respetamos mucho a Perú, sabemos que tienen calidad en sus jugadores y sabemos que van a venir a ponernos las cosas difíciles", concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Canadá?

El encuentro de la selección peruana frente a Canadá se disputará el sábado 3 de octubre, a la 1.00 p. m., en el Stade Saputo de Montreal.