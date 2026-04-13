Sergio Peña jugará en esta liga europea tras descender con Sakaryaspor de Turquía

Sergio Peña perdió la categoría con su club Sakaryaspor luego de perder por 2-1 ante Esenler Erokspor por la jornada 35 de la segunda división de Turquía. Tras ello, el futbolista peruano se quedó sin opciones de mantenerse y ahora descendió a la tercera con su club. Conoce dónde jugará la próxima temporada.

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Sergio Peña jugará en esta liga europea la próxima temporada tras descender con Sakaryaspor de Turquía

Peña, quien tras salir de Alianza Lima por acto de indisciplina y denuncia por presunto abuso carnal, emprendió un nuevo comienzo en la Trendyol 1. Lig (segunda división de Turquía) con Sakaryaspor.

Sin embargo, tras los malos resultados y perder 2-1 ante Esenler Erokspor, el viernes 13 de abril del 2026, el cuadro turco volvió a caer a una categoría inferior luego de 13 años.

De esta forma, Sergio Peña tiene una posibilidad clara de continuar su carrera futbolística en la Nesine 3. Lig (tercera división de Turquía) con Sakaryaspor. No obstante, también podría optar por tomar otro rumbo.

Sergio Peña cerca de seguir o dejar Sakaryaspor la próxima temporada 2026/2027

Cabe mencionar que el contrato del futbolista peruano con el cuadro turco estaba previsto hasta la temporada 2026-2027, pero debido a una cláusula podría salir del club, ya que al no mantener la categoría todo el acuerdo podría acabar.

¿Dónde jugará Sergio Peña la temporada 2026/2027?

Sergio Peña tiene la posibilidad de seguir o irse de Sakaryaspor. Sin embargo, todo dependerá de cómo negocie su contrato con el equipo, debido a que ya no jugará la segunda división, sino la tercera categoría.