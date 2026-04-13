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Alianza Lima vs ADT EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canales para ver partido
Se enfrentan Alianza Lima vs ADT desde el estadio Unión de Tarma, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro.
Se viene el partido Alianza Lima vs ADT este martes 14 de abril, a partir de las 15.15 hora local, desde el estadio Municipal Unión de Tarma, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX y puedes seguir todas las incidencias a través de Libero.pe.
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul necesita recuperar el paso tras caer en el clásico y apunta a sumar su tercera victoria en la altura durante la presente temporada: antes pudo sumar de a tres en Huancayo y Cajamarca.
Para este partido, Pablo Guede tiene a disposición todo su plantel y en la semana ha estado trabajando la aplicación de un nuevo sistema de juego, con línea de tres centrales y dos puntas.
¿Cómo llega ADT?
Por su parte, el ‘Vendaval celeste’ viene cumpliendo una irregular campaña que lo mantiene en la parte baja de la tabla y espera sumar de a tres para enderezar el camino.
Carlos Cabello y Aylton Mazzo son bajas en el elenco de Pablo Trobianni al ser expulsados ante Cienciano. Se espera que los experimentados Víctor Cedrón y Hernán Renfigo asuman el liderazgo del equipo.
ADT quiere sumar de a tres ante Alianza Lima
¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT?
Alianza Lima se enfrenta
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.15
- Bolivia y Venezuela: 16.15
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.15
- México: 14.15
- Estados Unidos: 16.15 (Miami y Nueva York) y 13.15 (Los Ángeles)
- España: 22.15
¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT?
Para sintonizar el encuentro EN VIVO, la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) llevará todas las incidencias a través de operadoras como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win TV. Si buscas ver el partido ONLINE por internet, el compromiso estará disponible mediante las aplicaciones L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Recuerda que para acceder a la transmisión en cualquiera de estas plataformas de streaming, es necesario contar con una suscripción activa al servicio.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs ADT?
Repasa horarios y canales para ver Alianza Lima vs ADT por
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs ADT: pronóstico y cuotas apuestas
Alianza Lima parte con un ligero favorito para vencer a ADT, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|ADT
|Empate
|Alianza Lima
|Te Apuesto
|3.30
|2.86
|2.52
|Betsson
|3.15
|2.85
|2.48
|Apuesta Total
|3.43
|2.86
|2.50
|Betano
|3.50
|2.92
|2.52
|Caliente
|3.00
|3.20
|2.38
Alianza Lima vs ADT: últimos partidos
- Alianza Lima 3-1 ADT | Clausura 2025
- ADT 3-0 Alianza Lima | Apertura 2025
- Alianza Lima 0-0 ADT | Clausura 2024
- ADT 2-0 Alianza Lima | Apertura 2024
- Alianza Lima 0-0 ADT | Clausura 2023
Alianza Lima vs ADT: estadio
Estadio Municipal Unión de Tarma.
El partido entre Alianza Lima y ADT se juega en el estadio Municipal Unión de Tarma, recinto que tiene capacidad para 6.000 espectadores.
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