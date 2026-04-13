Alianza Lima vs ADT EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canales para ver partido

Se viene el partido Alianza Lima vs ADT este martes 14 de abril, a partir de las 15.15 hora local, desde el estadio Municipal Unión de Tarma, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX y puedes seguir todas las incidencias a través de Libero.pe.

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¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul necesita recuperar el paso tras caer en el clásico y apunta a sumar su tercera victoria en la altura durante la presente temporada: antes pudo sumar de a tres en Huancayo y Cajamarca.

Para este partido, Pablo Guede tiene a disposición todo su plantel y en la semana ha estado trabajando la aplicación de un nuevo sistema de juego, con línea de tres centrales y dos puntas.

¿Cómo llega ADT?

Por su parte, el ‘Vendaval celeste’ viene cumpliendo una irregular campaña que lo mantiene en la parte baja de la tabla y espera sumar de a tres para enderezar el camino.

Carlos Cabello y Aylton Mazzo son bajas en el elenco de Pablo Trobianni al ser expulsados ante Cienciano. Se espera que los experimentados Víctor Cedrón y Hernán Renfigo asuman el liderazgo del equipo.

ADT quiere sumar de a tres ante Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT?

Alianza Lima se enfrenta

Perú, Ecuador y Colombia: 15.15

Bolivia y Venezuela: 16.15

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.15

México: 14.15

Estados Unidos: 16.15 (Miami y Nueva York) y 13.15 (Los Ángeles)

España: 22.15

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT?

Para sintonizar el encuentro EN VIVO, la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) llevará todas las incidencias a través de operadoras como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win TV. Si buscas ver el partido ONLINE por internet, el compromiso estará disponible mediante las aplicaciones L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Recuerda que para acceder a la transmisión en cualquiera de estas plataformas de streaming, es necesario contar con una suscripción activa al servicio.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs ADT?

Repasa horarios y canales para ver Alianza Lima vs ADT por

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs ADT: pronóstico y cuotas apuestas

Alianza Lima parte con un ligero favorito para vencer a ADT, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas ADT Empate Alianza Lima Te Apuesto 3.30 2.86 2.52 Betsson 3.15 2.85 2.48 Apuesta Total 3.43 2.86 2.50 Betano 3.50 2.92 2.52 Caliente 3.00 3.20 2.38

Alianza Lima vs ADT: últimos partidos

Alianza Lima 3-1 ADT | Clausura 2025

ADT 3-0 Alianza Lima | Apertura 2025

Alianza Lima 0-0 ADT | Clausura 2024

ADT 2-0 Alianza Lima | Apertura 2024

Alianza Lima 0-0 ADT | Clausura 2023

Alianza Lima vs ADT: estadio

Estadio Municipal Unión de Tarma.

El partido entre Alianza Lima y ADT se juega en el estadio Municipal Unión de Tarma, recinto que tiene capacidad para 6.000 espectadores.